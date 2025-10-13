Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă și un Joker puternic. Ce s-a întâmplat

În ediția din 21 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut parte de o surpriză atunci când Cătălin Bordea și Nelu Cortea au intrat în competiție. Află cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul.

În ediția 21 din 13 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, echipele rămase au avut parte de o surpriză de proporții atunci când Nelu Cortea și Cătălin Bordea și-au făcut apariție. A fost o ediție plină de adrenalină și situații neprevăzute.

Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 21 din data de 13 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

În ediția trecută a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, echipa formată din Mara Bănică și Serghei Mizil a fost eliminată. În ediția 21 din data de 13 octombrie 2025, concurenții rămași în competiție s-au întâlnit cu Irina Fodor, pentru cel de-al șaselea stage.

„Azi, în debutul etapei a șasea, adică după jumătatea acestui sezon, ne adâncim în partea mai puțin cunoscută a acestei țări spectaculoase. Vom păși curajoși în inima națiunii, vom găsi tradiții surprinzătoare, povești de război cu mulți eroi și fapte care ne vor uimi cu adevărat. Drept recompensă, la finalul etapei vom pune steagul Asia Express într-un oraș deosebit: Citadela Hue, capitala imperială a Vietnamului. Pentru că am trecut de jumătate, unii eroi au căzut la datorie și le simțim lipsa, dar o s ne vedem cu ei la un moment dat. Însă înainte să facem treaba asta am să fac ceva ce nu am făcut niciodată în Asia Express! Este dificil de făcut portretul unui cuplu câștigător Asia Express, implică mai multe calități, mai multe nuanțe, carismă, curaj. Toți câștigătorii de până acum au avut ceva al lor. Însă, toate echipele câștigătoare au avut ceva în comun: adaptabilitatea și faptul că au suportat răsturnările constante ale jocului. Ne mai așteaptă o surpriză pe Drumul Eroilor”, a fost vestea neașteptată dată de Irina Fodor.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au intrat în competiția Asia Express-Drumul Eroilor, ediția din 13 octombrie 2025

O mașină și-a făcut apariția și idn ea au coborât Cătălin Bordea și Nelu Cortea, cu ghiozdane în spate, gata să pornească în aventură!

„Asta mai lipsea!”, a zis Karmen Minune, când a dat cu ochii de ei.

„A fost foarte greu în America Express. Am dormit la preoți exorciști, viața noastră s-a schimbat. Ne-am vindecat multe frici. Am mâncat furnici, viermi, șobolani, foarte buni șobolanii! Foarte bun”, au zis Bordea și Cortea.

„Ne-am pus în linie cu ceilalți. Dar tot tremuram”, au zis cei doi, în timp ce își luau locul în rând.

„Uite beleaua, Olga a fost cu Bordea?!”, a zis Dan Alexa.

„Ei vor sta cu noi doar în această etapă și vor concura cu noi pentru niște bani. Am aici 10.000 de euro cash. Ca să câștigați acești bani, Bordea și Cortea, trebuie să fiți merue primii la întâlnire. Dacă nu sunteți primii, 2500 din acești bani se duc la premiul mare al sezonului. Voi ceilalți trebuie să îi întreceți. Bordea și Cortea pot participa la jocuri, pot câștiga Joker, dar nu și imunități. Nu pot dona Jokerul, dar îl pot folosi în folosul cuiva”.

Cătălin și Nelu au primit valiza cu cei 10.000, pe care trebuie să o care cu ei pe drum, în al șaselea stage.

„Astăzi vom merge spre centrul țării, în zona rurală, și vom vorbi despre animalelel care sunt foarte importnate pentru țăranii de aici și vom vorbi și despre aceste sobițe, folosite pentr gătit. De asemenea, am pregătit și câteva obiecte cu care să aprindeți focul”, a început Irina Fodor.

„Veți juca acest joculeț de care cred că v-ați și prins. Trebuie să trageți de sulul de hârtie igienică încet, să încercați să nu rupeți hârtia, să nu cadă căluțul, să nu cadă nici paharul, până când ajungeți acolo, la linia de finish. Dacă se rupe hârtia sau cade paharul sau căluțul, atunci o luați de la început. Trebuie să duceți ambii parteneri la final jocul. Echipa care termină își ia rucsacurile, sobița, obiectul de întețit focul și pleacă la drum”, a zis Irina Fodor, care a dat startul jocului.

Echipele au pornit provocarea și toată lumea și-a dat silința să facă totul cât mai bine. Anda Adam și soțul ei, Joseph, au terminat primii și au plecat la drum, către următorul punct important: o fermă. Pe drum, însă, concurenții trebuie să facă rost de chibrituri și lemne și să roage localnicii să le arate cum funcționează soba primită. Cei doi au încercat să facă autostopul și nu a durat mult până ce au apărut Alejandro și Emil Rengle. Rând pe rând, echipele au terminat jocul și au ajuns la autostop.

Când au ajuns, Emil Rengle și Alejandro au realizat ce sarcină au de făcut: „misiunea voastră este să preparați masa pentru o familie de localnici. Aveți nevoie de două ingrediente principale. După cum știți, această țară a fost mult timp în război, așa că sunt obișnuiți să facă mâncare din tot ce mișcă. Primul ingredient este țiparul. Intrați amândoi în bazin și prindeți șase țipari”.

Fără să mai srea pe gânduri, cei doi și-au luat cizmele de cauciu, au intrat în bazin și s-au apucat să prindă țipari.

Rând pe rând, și alte echipe au ajuns la steagul roșu Asia Express-Drumul Eroilor și s-au apucat de misiune. A urmat apoi sarcina de a prinde un șobolan de bambus. Surpriza cea mare abia apoi a urmat: „Dragilor, predați animalele gospodinelor, care urmează să le pregătească pentru a fi gătite. Între timă aprindeți sobița, tăiați țiparii în bucățele mici și șobolanii de bambus în felii. Prăjiți-i și adăugați sosul și legume, apoi amestecați totul cu orez. Mâncați câte un mic bol din ceea ce ați gătit. Dacă e bun, puteți servi și localnicilor. Aranjați masa, apoi primiți următoarele indicații”, a citit emil Rengle indicațiile despre noua lor misiune.

„Vomit, nu pot să cred! E cea mai scârboasă provocare de la Asia Express de până acum!”, a zis concurentul.

Fără să mai stea pe gânduri, concurenții s-au apucat rapid de treabă.

„Eram oripilat, tot ce trăiam era o traumă!”, a zis Dan Alexa.

S-a lăsat cu țipete, cu porții duble de silă, cu teamă și cu repulsie, în edițaid in 13 octombrie 2025.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea nu au avut nicio problemă să mănânce preparatul făcut de ei. Apoi a venit următorul plic: „Căutați steagul Asia Express la Phong Nha Cave Boat Station. Primele două echipe se vor califica la jocul pentru Joker și amuletă”, era scris în plicul roșu primit de la localnici.

Rând pe rând, toate echipele și-au dat silința să termine misiunea și să își plece mai departe la drum. A urmat apoi un alt autostop.

Când Bordea și Cortea au ajuns la Irina Fodor, cei doi s-au bucurat să revadă chiar și covorașul roșu, de la pupitru: „Nu pare că au trecut trei ani, ne-au luat emoțiile și stările de concurs imediat”.

Cine a câștigat jocul de amuletă din ediția 21 din 13 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

Nu a durat mult și a doua echipă venită la Irina Fodor a fost cea formată din Olga Barcari și Karmen Minune. Bucuria a fost extrem de mare pentru Bordea și Cortea atunci când au aflat că tocmai au încasat 2.500 de euro.

„O să fie un joc cel puțin interesant și o să ne murdărim un pic. Nu știu cum să pun problema, nu știu cum să fac să nu vă sperii. Aveți niște sfori, cu care trebuie să luați niște coșulețe de la bază și să le puneți în butoiaș. În coșulețe se află hrană. ”, a zis Irina Fodor.

„Nu aveți voie să le atingeți. În coșulețe aveți hrană, deci puteți să le ademeniți. Cu cât strângeți mai multe rațe, cu atât aveți mai multe șanse să câștigați acest joc. Doar rațe de culoarea voastră, pentru care primiți 2. Dacă e de altă culoare, vă scad 2 puncte”, a completat prezentatoarea, în ediția 21 din 13 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

La final, Olga Barcari și Karmen Simion au câștigat jocul de amuletă și Jokerul. Echipele s-au reunit la Irina Fodor și echipa învingătoare a avut de ales un Joker: „Puteți să înghețati timp de 10 minute o echipă pe care o întâlniți în timpul unei misiuni”.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.