Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Concurenții, puși să prindă țipari și șobolani! Cum s-au descurcat

În ediția 21 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut misiunea de a prinde țipari și rozătoare. Descoperă cum s-au descurcat, în ediția din 13 octombrie 2025.

Cel de-al șaselea stage al emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor a debutat cu o misiune destul de dificilă pentru concurenți.

Concurenții, puși să prindă țipari și șobolani! Cum s-au descurcat în ediția 21 din 13 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

După ce au terminat un joculeț ce a stabilit ordinea plecării în cursă, concurenții s-au îndreptat către locul indicat de Irina Fodor. Acolo, toată lumea a avut parte de o surpriză de proporții.

„Misiunea voastră este să preparați masa pentru o familie de localnici. Aveți nevoie de două ingrediente principale. După cum știți, această țară a fost mult timp în război, așa că sunt obișnuiți să facă mâncare din tot ce mișcă. Primul ingredient este țiparul. Intrați amândoi în bazin și prindeți șase țipari”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

Toți au făcut ochii mari când au aflat despre ce e vorba și ce au de făcut, de fapt. Sarcina nu a fost deloc una ușoară, însă echipele și-au dat silința să rezolve totul cât mai rapid. Fiecare a avut de prins câte șase rozătoare, în timp ce Nelu Cortea și Cătălin Bordea au fost puși de Emil Rengle și Alejandro (primii sosiți la misiune) să prindă zece țipari.

După ce au prins țiparii, concurenții au fost puși să prindă un șobolan de bambus! Și de data aceasta, sarcina nu a fost una simplă, fiindcă micul animal a fost mereu gata să riposteze și să își arate dinții, lucru ce i-a făcut pe concurenți să se teamă.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.