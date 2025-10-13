Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Echipele au gătit și au mâncat șobolani și țipari! Cum au reacționat

În ediția 21 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut de prins și de gătit țipari și șobolani de bambus.

Cel de-al șaselea stage a venit cu misiuni dificile pentru echipele rămase în concurs. De data aceasta, concurenții au fost puși să prindă, să gătească și să mănânce țipari și șobolani de bambus. Descoperă cât de bine s-au descurcat echipele în ediția 21 din 13 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

Echipele au gătit și au mâncat șobolani și țipari! Cum au reacționat, în ediția 21 din 13 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

După ce au avut sarcina de a prinde șase țipari și un șobolan de bambus, concurenților nu le-a venit să creadă când au deschis plicul și au descoperit care este următorul pas de urmat!

„Dragilor, predați animalele gospodinelor, care urmează să le pregătească pentru a fi gătite. Între timă aprindeți sobița, tăiați țiparii în bucățele mici și șobolanii de bambus în felii. Prăjiți-i și adăugați sosul și legume, apoi amestecați totul cu orez. Mâncați câte un mic bol din ceea ce ați gătit. Dacă e bun, puteți servi și localnicilor. Aranjați masa, apoi primiți următoarele indicații”, a citit emil Rengle indicațiile despre noua lor misiune.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea au intrat în competiție! Cum au reacționat concurenții

„Vomit, nu pot să cred! E cea mai scârboasă provocare de la Asia Express de până acum!”, a zis concurentul.

Fără să mai stea pe gânduri, concurenții s-au apucat rapid de treabă.

„Eram oripilat, tot ce trăiam era o traumă!”, a zis Dan Alexa.

S-a lăsat cu țipete, cu porții duble de silă, cu teamă și cu repulsie, în ediția din 13 octombrie 2025. Totuși, dorința de a câștiga i-a determinat să închidă ochii și să facă tot ce a fost nevoie pentru a primi plicul spre următoarea misiune.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.