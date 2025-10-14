Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Concurenții au aflat poveștile emoționante ale gazdelor. Dan Alexa, uimit de o femeie

Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Concurenții au aflat poveștile emoționante ale gazdelor. Dan Alexa, uimit de o femeie

În ediția 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au descoperit povești emoționante atunci când au stat de vorba cu gazdele. Află ce

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 21:20 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 21:48

În ediția 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut ocazia să stea de vorbă cu gazdele lor și așa au descoperit povești extrem de emoționante și adevărate lecții de viață.

Dan Alexa a fost uluit când a descoperit povestea femeii în vârstă care a acceptat să îl găzduiască pe el și pe Gabi Tamaș.

Concurenții au aflat poveștile emoționante ale gazdelor. Dan Alexa, uimit de o femeie, în ediția 22 din 14 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

Ediția 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au fost legați cu cătușe și la picioare și puși să meargă în locul unde se afla cheia de la cătușe. Ca să o obțină, concurenții au folosit diferite obiecte pentru a improviza ca un fel de undiță cu care au „pescuit” cheia.

Apoi, următorul pas a fost găsirea unui loc de cazare. Nu a fost deloc simplu, dar cu siguranță ceea ce a urmat a contat din plin.

La un moment dat, telefoanele au sunat: „Stați de vorbă cu familiile care v-au primit ca să înțelegeți mai bine războiul. Orice vietnamez are o poveste de spus despre amintiri dureroase și despre curaj”.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Echipele au gătit și au mâncat șobolani și țipari! Cum au reacționat

Dan Alexa și Gabi Tamaș au ajuns să stea chiar la o femeie veteran de război, care a intrat în război la 17 ani și a ieșit la 25. Femeia le-a povestit că a fost și sora medicală, a cărat mâncare, a luat arma în mână, dar și alte lucruri.

„Femeia asta, atunci când trebuia să studieze, la adolescență, ea a fost pe front. Și-a întrerupt școala, a văzut ce a văzut, a luat parte la război”, a zis Dan Alexa, extrem de impresionat.

„Ne-a zis că după război femeia și-a reluat studiile, a cunoscut pe soțul ei, care era profesor, au făcut 4 copii și la 37 de ani a soțul i-a murit de cancer și a rămas văduvă. Să te trezești cu 4 copii mici și să îi crești singură. Și copiii în prezent nu o mai caută, fiindcă sunt prea săraci ca să o viziteze des. Ne-a zis că are o pensie de 20 de dolari pe lună”, a mai zis el îndurerat.

„Când a pus pe masă din puținul ei tot și ne zicea să mâncăm...Cu zâmbet pe buze, cu lacrimi în ochi...Sper ca lumea să vadă și să își apreceze mai mutl părinții”, au mai zis cei doi sportivi.

„Oamenii aceștia sunt eroi, reprezintă un adevărat exemplu pentru mine despre pozitivism și despre cum să treci prin viață într-un mod sănătos. Au zis că în ciuda războiului, americanii și francezii sunt bineveniți azi aici, au iertat tot. A zis că trecutul e trecut. E frumos. Acestea sunt țări pe care nu le voi uita niciodată, și oamenii ca Huan nu îi voi uita niciodată. Când o să mai trec prin momente grele și o să mă mai plâng, o să mă gândesc la el”, a zis Emil Rengle.

„Am aflat că după război au mai rămas multe bombe și oamenii plecau la muncă și nu se mai întorceau, că explodau bombele rămase”, a zis Karmen impresionată.

„Ne-au povestit inclusiv de cazuri în care au cărat bombe cu bicicletele”, a zis Bordea uluit.

Poveștile au fost emoționante și, pentru unii dintre concurenți, s-au constituit ca adevărate lecții de viață.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

colaj foto cu gabi tamas, dan alexa si o femeie din vietnam la asia express
+3
Mai multe fotografii

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș. Fotografiile rare cu Selena i-au făcut curioși pe fani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Observatornews.ro 9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare 9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș. Fotografiile rare cu Selena i-au făcut curioși pe fani
Cum arată și cât de frumoasă este fiica lui Gabi Tamaș. Fotografiile rare cu Selena i-au făcut curioși pe fani
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Lupta pentru imunitate aduce cea mai spectaculoasă misiune din acest sezon diseară, de la 20:30. Asia Express, lider de audiență
Lupta pentru imunitate aduce cea mai spectaculoasă misiune din acest sezon diseară, de la 20:30. Asia Express,...
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați Jurnalul
Sorin Oprescu scapă de un an din pedeapsă. Curtea de Apel București a admis parțial cererea fostului primar al Capitalei
Sorin Oprescu scapă de un an din pedeapsă. Curtea de Apel București a admis parțial cererea fostului primar al... Kudika
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul Playtech
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă Gandul
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x