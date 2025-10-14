Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Concurenții au aflat poveștile emoționante ale gazdelor. Dan Alexa, uimit de o femeie

În ediția 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au descoperit povești emoționante atunci când au stat de vorba cu gazdele. Află ce

În ediția 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut ocazia să stea de vorbă cu gazdele lor și așa au descoperit povești extrem de emoționante și adevărate lecții de viață.

Dan Alexa a fost uluit când a descoperit povestea femeii în vârstă care a acceptat să îl găzduiască pe el și pe Gabi Tamaș.

Ediția 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au fost legați cu cătușe și la picioare și puși să meargă în locul unde se afla cheia de la cătușe. Ca să o obțină, concurenții au folosit diferite obiecte pentru a improviza ca un fel de undiță cu care au „pescuit” cheia.

Apoi, următorul pas a fost găsirea unui loc de cazare. Nu a fost deloc simplu, dar cu siguranță ceea ce a urmat a contat din plin.

La un moment dat, telefoanele au sunat: „Stați de vorbă cu familiile care v-au primit ca să înțelegeți mai bine războiul. Orice vietnamez are o poveste de spus despre amintiri dureroase și despre curaj”.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au ajuns să stea chiar la o femeie veteran de război, care a intrat în război la 17 ani și a ieșit la 25. Femeia le-a povestit că a fost și sora medicală, a cărat mâncare, a luat arma în mână, dar și alte lucruri.

„Femeia asta, atunci când trebuia să studieze, la adolescență, ea a fost pe front. Și-a întrerupt școala, a văzut ce a văzut, a luat parte la război”, a zis Dan Alexa, extrem de impresionat.

„Ne-a zis că după război femeia și-a reluat studiile, a cunoscut pe soțul ei, care era profesor, au făcut 4 copii și la 37 de ani a soțul i-a murit de cancer și a rămas văduvă. Să te trezești cu 4 copii mici și să îi crești singură. Și copiii în prezent nu o mai caută, fiindcă sunt prea săraci ca să o viziteze des. Ne-a zis că are o pensie de 20 de dolari pe lună”, a mai zis el îndurerat.

„Când a pus pe masă din puținul ei tot și ne zicea să mâncăm...Cu zâmbet pe buze, cu lacrimi în ochi...Sper ca lumea să vadă și să își apreceze mai mutl părinții”, au mai zis cei doi sportivi.

„Oamenii aceștia sunt eroi, reprezintă un adevărat exemplu pentru mine despre pozitivism și despre cum să treci prin viață într-un mod sănătos. Au zis că în ciuda războiului, americanii și francezii sunt bineveniți azi aici, au iertat tot. A zis că trecutul e trecut. E frumos. Acestea sunt țări pe care nu le voi uita niciodată, și oamenii ca Huan nu îi voi uita niciodată. Când o să mai trec prin momente grele și o să mă mai plâng, o să mă gândesc la el”, a zis Emil Rengle.

„Am aflat că după război au mai rămas multe bombe și oamenii plecau la muncă și nu se mai întorceau, că explodau bombele rămase”, a zis Karmen impresionată.

„Ne-au povestit inclusiv de cazuri în care au cărat bombe cu bicicletele”, a zis Bordea uluit.

Poveștile au fost emoționante și, pentru unii dintre concurenți, s-au constituit ca adevărate lecții de viață.

