Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Tunelul din Vietnam a adus atacuri de panică! Descoperiri dureroase făcute de echipe

În ediția 22 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 14 octombrie 2025, concurenții au avut parte de o misiune solicitantă, dar extrem de emoționantă.

După ce au avut sarcina de a salva o victimă rănită și de-a o căra cu targa, echipele au trecut prin momente dificile atunci când au avut misiunea de a petrece șapte minute într-un tunel în care au avut de căutat informații despre războiul din Vietnam.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția 22 din 14 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express.

Tunelul din Vietnam a adus atacuri de panică! Descoperiri dureroase făcute de echipe, în ediția 22 din 14 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express

După ce au tras cu arma și au cărat victime rănite cu targa, prin noroi, concurenții au făcut autostopul pentru a ajunge la următorul loc de misiune. Acolo, pe mission board, echipele au aflat ce au de făcut:

Citește și: Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Cea mai spectaculoasă misiune! Echipele au tras cu arma și au cărat victime rănite

„Acest sistem de tuneluri secrete a fost construit din două motive: pentru a domina strategic inamicul și, cel mai important, pentru a salva vieți nevinovate. Înaintați în tunel câțiva metri sub pământ. Nu o să fie o experiență ușoară, dar veți petrece acolo doar 7 minute. În timpul războiului, vietnamezii au petrecut aici 7 ani. O să găsiți cutii cu fotografii și informații. Încercați să rețineți tot ce veți vedea și citi. Când ajungeți la mine o să vă pun întrebări, iar răspunsurile vor avea o mare importanță în ceea ce privește oferirea imunității”, scria pe mission board.

Unii concurenți și-au făcut curaj și au intrat fără probleme, alții au avut parte de atacuri de panică și de momente dificile.

„Simt că mă apasă ceva aici, nu mai pot respira. Am rămas aici, dar nu pot să intru. Nu văd, e beznă totală. Bagă lumină, că mi-e frică! Nu văd nimic! Nu pot, mă întorc. Simt că mă sufoc, sunt claustrofobă”, a zis Anda Adam.

Alejandro, deși are claustrofobie, a încercat să își controleze stările și să meargă mai adânc în tunel.

Totuși, toți au fost uluiți de ceea ce au descoperit în interior.

„Îți dai seama, copii născuți, crescuți aici și duși la școală în tunel!”, a zis Nelu Cortea.

„Pe mine m-a distrus! Eu nu am mai putut, m-a distrus, efectiv voiam să ies de acolo, simțeam că mă sufoc. Ziua asta pentru noi a avut un impact emoțional grav!”, a zis Karmen, cu ochii în lacrimi.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.