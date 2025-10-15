Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cătălin Bordea, cerere de căsătorie neașteptată! Gestul lui Alexandru Ion pentru Cortea

În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Cătălin Bordea i-a surprins pe toți cu o cerere în căsătorie atipică! Alexandru Ion a făcut un gest neașteptat față de Nelu Cortea, în ediția din 15 octombrie 2025.

Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 22:55 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 23:36

În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, trei echipe puternice s-au întrecut la un joc de amuletă senzațional. După anunțarea câștigătorilor, Cătălin Bordea a făcut o cerere în căsătorie atipică, ce i-a uimit pe toți cei prezenți.

Lista surprizelor a continuat cu gestul complet neașteptat făcut de Alexandru Ion pentru Nelu Cortea. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția 23 din 15 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

Cătălin Bordea, cerere de căsătorie neașteptată! Gestul lui Alexandru Ion pentru Cortea, la Asia Express-Drumul Eroilor, ediția din 15 octombrie 2025

Nelu Cortea și Cătălin Bordea, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica și Emil Rengle și Alejandro s-au întrecut la un joc de amuletă senzațional, în care echipele au avut de jucat patru jocuri vietnameze. Fiindcă ei au reușit să adune cele mai multe puncte la finalul confruntării, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au fost desemnați fericiții câștigători ai amuletei în valoare de 1.000 de euro.

„A fost frumos jocul, mă bucur un pic pentru băieți. Sunt o echipă foarte puternică. Sunt puțin dezamăgit pentru că fiica mea o să vadă că tati mai și ratează”, a zis Nelu Cortea.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 14 octombrie 2025. Tunelul din Vietnam a adus atacuri de panică! Descoperiri dureroase făcute de echipe

Când echipele s-au reunit, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Irina Fodor a anunțat câștigătorii și toți s-au bucurat pentru victoria obținută de Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

„Vrem să spunem ceva. Știm că Luna, fiica lui Cortea, își dorește foarte tare o amuletă, așa că dacă ne permiteți, o să le dăm lor această medalie. Ne-am sfătuit, Ștefan a fost de acord, așa că dați-mi voie, domnule, să vă dau medalia”, a zis Alexandru Ion, în timp ce oferea amuleta lui Nelu Cortea.

„Ne-am gândit să facem o bucurie unui copil, copilul unui om care ne este drag”, a mai zis actorul la testimonial.

„Îi mulțumesc din suflet, a fost un gest foarte, foarte frumos, care o să bucure un copil”, a mărturisit Nelu Cortea.

Apoi, ceva și mai neașteptat s-a întâmplat, chiar când echipele stăteau la careu și așteptau momentul plecării în cursă.

„Eu de când am venit la Asia Express am vrut să o mărit pe Olga. Până acum am zis că cine dă 5 milioane o vând, dar nu a fost cazul. I-am găsit rochie de mireasă, costum, am găsit locație, eu cânt, avem cameraman, vrei să devii prezentator la nunta noastră, Irina? Și ce să vezi, ne lipsea și mirele, el a venit într-o dubă, nu pe cal alb, și e chel, dar nu e problemă! Crezi că putem să încheiem sezonul cu o nuntă?”, a zis Karmen.

„În primul rând, mirele meu are un dar pentru mireasă, că s-a gândit la ea aseară la cazare. Și i-a adus o zacuscă de vinete”, a zis Nelu Cortea.

Cătălin Bordea i-a oferit darul Olgăi în genunchi, ca și când ar cere-o în căsătorie! Așa cum era de așteptat, această cerere în căsătorie inedită, cu zacuscă, i-a făcut pe toți să râdă cu lacrimi. Desigur, a fost vorba despre un moment comic și despre o glumă, ce a făcut deliciul tuturor.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat amuleta. Ce au făcut concurenții la jocurile vietnameze...
