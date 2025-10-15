Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat amuleta. Ce au făcut concurenții la jocurile vietnameze

În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, trei echipe s-au calificat la un joc de amuletă captivant. La final, Irina Fodor a anunțat cine a câștigat.

În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, trei echipe au ajuns aproape în aceeași secundă la Irina Fodor și s-au calificat astfel la un joc de amuletă captivant.

A fost o întrecere pe cinste între trei echipe extrem de puternice, unde nu doar forța fizică a contat, ci și viclenia, agilitatea, strategiile și forța psihică. Descoperă în rândurile de mai jos cine a câștigat amuleta în ediția din 15 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor!

Cine a câștigat amuleta. Ce au făcut concurenții la jocurile vietnameze, în ediția 23 din 15 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor

La jocul de amuletă din ediția 23 din 15 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor s-au calificat echipele formate din Nelu Cortea și Cătălin Bordea, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica și Emil Rengle și Alejandro.

Nu mică a fost surpriza celor trei echipe puternice atunci când Irina Fodor a anunțat că a pregătit pentru jocul de amuletă patru jocuri vietnameze.

„O să ne distrăm tare azi. V-am pregătit un spectacol în adevăratul sens al cuvântullui. O să fie niște jocuri de plajă din Vietam, unele mai cunoscute, altele sunt jocuri apărute din triburi. Sunt patru jocuri în total. La fiecare joc se câștigă puncte. Primul joc se va juca pe rând. În ring, câte unul din fiecare echipă va avea în mână o figurină. Ceilalți trebuie să îi dărâme figurina, cine o scapă pierde. Atingeți doar figurina, nu persoana”, a fost primul joc anunțat de Irina Fodor.

Aici, Cortea și-a folosit abilitățile de convingere și strategiile pentru a se alia cu Alexandru Ion împtoriva lui Alejandro, pentru ca apoi să îl învingă pe aliatul său. Ceva mai târziu, Emil Rengle a profitat că doi concurenți se urmăreau reciproc și l-a descalificat pe Ștefan Floroaica.

La al doilea joc, concurenții au primit o țintă cu pozele lor și o arbaletă. Concurenții trebuie să tragă și concurentul care rămâne cu poza pe panou câștigă. Cine pierde toate pozele de pe panou nu mai are dreptul de a mai trage. Nici de aici nu au lipsit strategiile.

La al treilea joc, concurenții au primit mingi și tăvițe de bambus. Sarcina a fost să arunce mingile intr-o tăviță în alta, mergând până în dreptul unor coșuri cu puncte. Nu ținutul mingii pe tavă a fost greu, ci nimeritul coșurilor cu puncte.

A următorul joc, concurenții au fost puși să arunce cu săculeții în cercul indicat, aflat la înălțime. Unul trebuie să arunce, celălalt merge să prindă. Primul care a băgat a fost Cătălin Bordea, iar apoi punctele au început să curgă și la ceilalți.

La final, amuleta de 1.000 de euro a fost câștigată de Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

La aceste jocuri a contat nu doar forța fizică a contat, ci și viclenia, agilitatea, strategiile și forța psihică.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.