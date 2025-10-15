Asia Express sezonul 8, 15 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea și ce reacții au avut echipele când au aflat. Ce a urmat

În ediția 23 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Irina Fodor a dezvăluit cine a câștigat imunitatea. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 15 octombrie 2025.

În ediția trecută a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, echipele rămase în competiție s-au transformat în soldați, au tras cu arma, au salvat victimele din câmp și au descoperit informații importante despre războiul din Vietnam, într-un tunel îngust. La final, toți au răspuns la întrebările Irinei Fodor despre războiul din Vietnam, care au decis cine a câștigat imunitatea.

Descoperă în rândurile de mai jos cine a câștigat imunitatea, în ediția 23 din 15 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.

Cine a câștigat imunitatea în ediția 23 din 15 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor. Ce a urmat

Ediția precedentă a fost un adevărat carusel de senzații și emoții pentru echipele rămase în competiție. Îmbrăcați în uniforme militare, concurenții au avut sarcina de a trage cu arma, de a nimeri țintele inamice folosind săculeți umpluți, de a căra victime rănite de pe front și de-a le îngriji. Apoi a urmat drumul prin tunelul subteran, în timpul căruia concurenții au avut sarcina de a căuta poze și informații în diferite cutii, pentru a putea răspunde întrebărilor puse de Irina Fodor, la final.

A fost o misiune dificilă nu doar fizic, ci mai ales emoțional, fiindcă toți concurenții au fost vizil mișcați de cele descoperite despre războiul din Vietnam.

Și fiindcă ei au răspuns la toate întrebările Irinei Fodor și au ajuns și primii, Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat imunitatea. Acest lucru i-a „taxat” pe Nelu Cortea și pe Cătălin Bordea 2.500 de euro.

„Au dat banii cu jumătate de zâmbet”, s-a amuzat Gabi Tamaș.

Astfel, după ziua de ieri, pe locul șapte au fost Anda și Joseph, pe locul șase au fost Olga și Karmen, pe locul cinci Ștefan și Alex, pe locul patru au fost Emil și Alejandro, pe locul trei au fost Alina și Cristina, pe locul doi au fost Cătălin Bordea și Nelu Cortea, iar imunitatea a fost luată de Gabi Tamaș și Dan Alexa.

„Am văzut bănuții și mi-am dat seama că mâncăm o mâncare caldă și bem o bere rece”, a zis Gabi Tamaș, ușurat.

„Satisfacție totală, că i-am bătut pe campioni. Am realizat că e ziua perfectă”, a completat Dan Alexa.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.