Asia Express sezonul 8, 16 octombrie 2025. Echipele de la cursa de ultimă șansă au devenit ghizi! Ce s-a aflat despre Joseph

În ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 16 octombrie 2025, cele trei echipe intrate la cursa pentru ultima șansă s-au transformat în ghizi pentru turiști. Descoperă ce detaliu a ieșit la iveală despre Joseph, soțul Andei Adam.

Anda Adam și Joseph, Emil Rengle și Alejandro și Alina Pușcău și Cristina Postu sunt cele trei echipe care au intrat la cursa pentru ultima șansă în ediția 24 a emisunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 16 octombrie 2025.

La un moment, în timp ce căuta turiști cărora să le fie ghid, ceva inediat a ieșit la iveală despre Joseph, soțul Andei Adam.

În ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, trei echipe au pornit în cursa pentru ultima șansă și Irina Fodor a venit cu o misiune surprinzătoare:

„Astăzi veți porni prin istoria și culorile orașului Hue. La prima misiune veți primi de la mine această cărticică și un speaker, un steag și căști și veți face un tur al acestui oraș vechi cu trei turiști. Îi veți găsi și îi veți convinge să vă asculte la două obiective. Marius Damian și un ghid o să vă asculte turiștii, care trebuie să răspundă la patru întrebări și la cep puțin trei ca să puteți pleca în cursă. În caz contrar, veți primi penalizare”, a fost misiunea anunțată de Irina Fodor, în ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 16 octombrie 2025.

Cronometrul a pornit și cele trei echipe intrate la cursa pentru ultima șansă au fugit imediat, ca să își caute niște turiști. Unii au avut noroc și au găsit imediat, alții au fost nevoiți să ducă o adevărată muncă de convigere. Sarcina nu a fost una simplă, dar toată lumea a luptat din plin, pentru a putea rezolva misiunea cât mai rapid și bine cu putință.

Un detaliu observat imediat de mulți a fost faptul că Joseph s-a descurcat să vorbească o fraceză impecabilă cu un turist, iar cu aceeași ușurință a vorbit și în italiană!

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.