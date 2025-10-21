Asia Express sezonul 8, 21 octombrie 2025. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă. Ce joker a fost folosit imediat după

Ediția din 21 octombrie 2025 a adus o nouă rundă tensionată în competiția Asia Express – Drumul Eroilor. Ce s-a întâmplat după jocul de amuletă.

După ce Anda și Joseph s-au bucurat de beneficiile imunității mari și au plecat spre hotel, restul echipelor au rămas pe traseu pentru o probă cu adevărat inedită: pregătirea celebrelor turte de orez.

„Voi trebuie să faceți doar trei turte de orez și să plecați în cursă!”, le-a transmis Irina Fodor concurenților, dând startul unei noi aventuri.

Karmen și Olga s-au mișcat excelent și au fost primele care au încheiat proba, fiind urmate de Dan și Gabriel, iar apoi de Emil și Alejandro. Ultimii care au plecat pe traseu au fost Alex și Ștefan Floroaica.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din această ediție. Ce au avut de făcut

Rapiditatea a fost esențială, iar Emil și Alejandro au reușit să prindă primii o mașină la autostop, ajungând înaintea celorlalți la Irina Fodor, asigurându-șu un loc la jocul de amuletă. Dan și Gabi au sosit pe locul doi, iar Karmen și Olga pe locul trei. Astfel, amuleta s-a jucat între echipele Dan – Gabriel, Karmen – Olga și Emil – Alejandro.

Cine a concurat și în ce a constat jocul de amuletă de la Asia Express, 21 octombrie 2025. Ce echipă a câștigat

Irina Fodor le-a explicat regulile: „Ideea e să descoperiți o frază românească! Trebuie să intrați în biblioteca de aici, puteți descoperi doar două simboluri simultan, apoi să vă întoarceți la partener și să i le explicați.”

Emil, Olga și Gabriel au ales să alerge, în timp ce partenerii lor s-au concentrat pe descifrarea simbolurilor și exercițiile de concentrare. Misiunea s-a dovedit solicitantă, iar emoțiile au fost la cote maxime.

„De două ori era să cad, era riscul să mă lovesc”, a mărturisit Karmen, în timp ce Emil a recunoscut că spera ca rivalii să greșească: „Mă simțeam extrem de extenuat, speram ca băieții să facă o greșeală în proverb!”

Citește și: Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Anda Adam și Joseph, moment de tensiune la finalul cursei. Ce și-au spus

Dan și Gabi, marii câștigători ai amuletei

După o competiție strânsă, Dan Alexa și Gabriel Tamaș au reușit să se impună, obținând o amuletă extrem de valoroasă. „Avem o echipă câștigătoare, Dan și Gabi. Această amuletă e foarte importantă! A fost câștigată cu greu, duble felicitări”, a spus Irina Fodor.

Ce joker a fost folosit imediat după

Înainte de startul următoarei curse, Irina le-a oferit câștigătorilor dreptul de a stabili ordinea plecării celorlalte echipe. Alex Ion și Ștefan au încercat să negocieze:

„Vrem să plecăm pe locul 2 ca să nu vă dăm joker”, i-au avertizat ei pe Dan și Gabi.

În ciuda presiunii, Gabriel a decis ordinea plecării:

Pe locul 4 – Ștefan și Alex

Pe locul 3 – Emil și Alejandro

Pe locul 2 – Karmen și Olga

Astfel, Alex și Ștefan au fost nevoiți să folosească jokerul imediat, pentru a încerca să recupereze dezavantajul și să-și asigure o poziție mai bună în cursă.

Proba următoare a venit cu o provocare inedită pentru echipa câștigătoare. Gabi a fost nevoit să poarte o bandană peste ochi, fiind un inconvenient pe tot parcursul cursei, cu excepția momentelor de probă.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.