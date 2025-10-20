Cursa din ediția de luni, 20 octombrie 2025, a emisiunii Asia Express a fost una plină de adrenalină, emoții și… mici scântei între concurenți.

Anda Adam și partenerul ei, Joseph, au avut parte de un moment tensionat pe finalul traseului, chiar înainte de a ajunge la Irina Fodor.

Asia Express sezonul 8, 20 octombrie 2025. Anda Adam și Joseph, moment de tensiune la finalul cursei. Ce și-au spus

După o zi solicitantă, plină de provocări și drumuri complicate, cei doi au intrat într-o discuție aprinsă, pe fondul oboselii și al presiunii timpului. Anda, vizibil agitată, s-a arătat îngrijorată că nu ajung unde trebuie, în timp ce Joseph încerca să o liniștească, convins că se află pe drumul bun.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Bărcuțele rotunde au dat concurenților senzații tari. De ce au țipat toți

„Ce mă disperi! Vine cu noi omul, e pe motor să ne conducă! Nu se ia nimeni de el, demento! Nu e nimeni încăpățânat. Câtă minte ai uneori. Doamne ferește!”, i-a spus Joseph, ușor nervos, încercând totuși să mențină controlul situației.

Anda, la rândul ei, și-a exprimat frustrarea: „Mă disperați toți! Trebuie să ajungi la plaja numărul doi. Moșul nu știe! Ești încăpățânat, uite unde arată maps-ul!”, a replicat artista, nemulțumită de direcția aleasă.

În cele din urmă, cu ajutorul localnicului care îi ghida pe motocicletă, Anda și Joseph au reușit să ajungă la Irina Fodor, unde au fost întâmpinați cu un zâmbet și o doză binemeritată de relaxare. „Bine ați venit!”, le-a spus prezentatoarea.

La scurt timp, la punctul de sosire au ajuns și Emil Rengle împreună cu Alejandro, urmați de celelalte echipe. Irina Fodor a anunțat că ordinea sosirilor și imunitățile se vor discuta la careu: „Clasamentul îl discutăm la careu! Beți și voi ceva rece.”

Cei din urmă au fost fotbaliștii Dan și Gabriel, pe care Irina i-a întâmpinat cu o surpriză jucăușă – o minge de fotbal cu care s-au amuzat toți trei.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Misiuni dificile și un joc de amuletă spectaculos pentru echipe. Ce au avut de făcut

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.