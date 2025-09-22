Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Karmen Simionescu, copleșită de dorul fetiței ei. Ce gest a făcut-o să plângă instant

Karmen Simionescu a izbucnit în plâns după două săptămâni de dor! Iată ce a făcut-o să răbufnească și cum și-a alinat dorul de fetița ei.

După o zi lungă și plină de momente extenuante, concurenții au reușit să găsească cu greu un loc unde să doarmă, încercând să se odihnească pentru noile provocări care urmează. În timp ce unii dintre ei au fost în cazați în condiții excelente, alții au fost nevoiți să se mulțumească cu puținul pe care localnicii îl puteau oferi.

Deși Karmen Simionescu și Olga Barcari au găsit o cazare așa cum alți doar și-au închipuit că vor găsi, artista a trecut printr-un episod nefericit, simțind din ce în ce mai tare dorul apăsător față de fetița ei, Sofia.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a făcut-o pe concurentă să izbucnească în plâns și cum și-a alinat dorul de cea mică.

Karmen Simionescu, copleșită de dorul fetiței sale. Ce gest a făcut-o să plângă instant, în ediția10 din sezonul 8 Asia Express, de pe 22 septembrie 2025

După două săptămâni de dor, Karmen n-a mai putut să se abțină și a răbufnit în plâns după ce a găsit la cazare o fetiță care semăna foarte tare cu Sofia, fiica ei care a împlinit recent vârsta de 6 ani.

„Pe mine cazarea asta.... pentru faptul că exista acolo o fetiță care semăna rău cu Sofi, nu doar ca aspect ci și comportamental, m-a dat peste cap. Sofi e un copil calm, cuminte, nu vorbește foarte mult, rușinos, respectuos, bun, blând” a povestit aceasta la testimonial.

Cele două s-au jucat împreună, iar artista n-a mai rezistat, recunoscând că vrea acasă. Totuși, ea a încercat să se întărească și să se uite pe internet alături de Olga și micuță la un videoclip cu Sofi.

„I-am arătat-o fetiței de la cazare pe Sofi și am rămas foarte impresionată de faptul că fata a fost foarte receptivă cu tot ce se întâmpla. Mama fetiței ne-a spus că nu a început încă să vorbească bine, dar imita perfect ce făcea Sofi în vlog și ce spunea de fapt. Sofi avea unele reacții și spunea unele cuvinte, iar fetița le imita perfect.” a mai zis ea.

Când aceasta reușise să-și mai calmeze puțin dorul, un gest făcut de micuță a făcut-o pe Karmen să izbucnească din nou în plâns.

„În momentul în care a făcut gestul pe care Sofi mi-l face mie când sunt supărată (îmi bagă mâncare în gură, ce mânâncă ea, să mânânc și eu), m-a distrus măi... Îmi venea să mă jelesc. Mi-am propus să fiu tare, să nu plâng, dar nu pot... când văd copii... mă distruge!” a mai spus aceasta cu lacrimi în ochi la tesimonial.

