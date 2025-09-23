Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. O echipă a fost implicată într-un accident rutier, iar alta pare că se destramă

Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. O echipă a fost implicată într-un accident rutier, iar alta pare că se destramă

Mara Bănică și Serghei Mizil au fost implicați într-un accident rutier. Descoperă ce s-a întâmplat cu ei în timp ce Alina Pușcău și Cristina Postu se certau, aruncând cu vorbe dure.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 22:30 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 23:54

În episodul 11 din sezonul 8 Asia Express, tensiunea și agitația au atins din nou cote maxime, mai ales după ce concurenții au îmbrăcat costumele gigantice de păpuși și au plecat în căutarea persoanelor îmbrăcate la fel.

Atât Mara și Serghei, cât și Alina și Cristina au avut parte de momente de slăbiciune, însă pentru cele din urmă discuțiile au devenit extrem de tăioase, dând semne că ar putea să aibă loc o ceartă sau chiar o destrămare a echipei.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă. Cum s-a încheiat totul

Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt concurenții care au fost implicați într-un accident rutier și ce s-a întâmplat între Alina Pușcău și Cristina Postu.

Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au fost implicați într-un accident rutier, iar echipa formată din Alina Pușcău și Cristina Postu pare că e pe cale să se destrame, în ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025

După ce au reușit să termine proba costumelor gigantice de păpuși, Serghei și Mara au plecat din nou la drum. Au găsit mășină pentru autostop destul de rapid, însă un eveniment nefericit avea să se întâmple și de această dată. Mai exact, șoferul mașinii lor, care le-a promis că îi duce la destinație, a fost implicat într-un accident, concurenții find nevoiți să caute altă mașină.

„Ne-am dat jos, nici măcar nu ne-am gândit. Asta ne mai trebuia când aveam șanse să ajungem printre primii!”

În tot acest timp, Alina și Cristina treceau printr-un moment dur, plin de reproșuri și furie. În încercara de a ajunge cât mai repede la destinație, cele două au început să se contrazică și să se certe.

„Simt că mor. Îmi crapă capul de nervi că noi discutăm ceva și că plecăm pe un flow de acasă și la un moment dat se întâmplă ceva. Pur și simplu nu ne mai înțelegem. Devii negativistă!” i-a spus Cristina Alinei la testimonial.

„Acum încerci să mă faci așa la televizor sau cum? De ce dai în mine? De ce dai în mine? Nu e frumos. Dacă noi suntem prietene nu trebuie să dai în mine și să mă faci...” a replicat Alina Pușcău.

„Nu dau în tine. Încerc să-mi dau seama. Nu te fac în niciun fel. Cum să mă ajuți? Nu m-ai ajutat cum aveam nevoie. Ți-am zis clar cum am nevoie” a adăugat Cristina.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au cedat! Ce s-a întâmplat la proba păpușei gigant

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Mara Bănică, Serghei Mizil, Alina Pușcău și Cristina Postu
+18
Mai multe fotografii

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat ultima imunitate mare din Filipine. Probele devin tot mai intense

Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au cedat! Ce s-a întâmplat la proba păpușei gig... Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru o nouă ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Observatornews.ro Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari" Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Asia Express-Drumul Eroilor, din nou lider detașat de audiență. Azi, concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine
Asia Express-Drumul Eroilor, din nou lider detașat de audiență. Azi, concurenții dau viață păpușilor gigant...
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
Care este numele complet al lui Gabi Tamaș. Cum este trecut concurentul Asia Express în buletin
Care este numele complet al lui Gabi Tamaș. Cum este trecut concurentul Asia Express în buletin
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani.
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani. Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x