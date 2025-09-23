Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. O echipă a fost implicată într-un accident rutier, iar alta pare că se destramă

Mara Bănică și Serghei Mizil au fost implicați într-un accident rutier. Descoperă ce s-a întâmplat cu ei în timp ce Alina Pușcău și Cristina Postu se certau, aruncând cu vorbe dure.

În episodul 11 din sezonul 8 Asia Express, tensiunea și agitația au atins din nou cote maxime, mai ales după ce concurenții au îmbrăcat costumele gigantice de păpuși și au plecat în căutarea persoanelor îmbrăcate la fel.

Atât Mara și Serghei, cât și Alina și Cristina au avut parte de momente de slăbiciune, însă pentru cele din urmă discuțiile au devenit extrem de tăioase, dând semne că ar putea să aibă loc o ceartă sau chiar o destrămare a echipei.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă. Cum s-a încheiat totul

Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt concurenții care au fost implicați într-un accident rutier și ce s-a întâmplat între Alina Pușcău și Cristina Postu.

Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au fost implicați într-un accident rutier, iar echipa formată din Alina Pușcău și Cristina Postu pare că e pe cale să se destrame, în ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025

După ce au reușit să termine proba costumelor gigantice de păpuși, Serghei și Mara au plecat din nou la drum. Au găsit mășină pentru autostop destul de rapid, însă un eveniment nefericit avea să se întâmple și de această dată. Mai exact, șoferul mașinii lor, care le-a promis că îi duce la destinație, a fost implicat într-un accident, concurenții find nevoiți să caute altă mașină.

„Ne-am dat jos, nici măcar nu ne-am gândit. Asta ne mai trebuia când aveam șanse să ajungem printre primii!”

În tot acest timp, Alina și Cristina treceau printr-un moment dur, plin de reproșuri și furie. În încercara de a ajunge cât mai repede la destinație, cele două au început să se contrazică și să se certe.

„Simt că mor. Îmi crapă capul de nervi că noi discutăm ceva și că plecăm pe un flow de acasă și la un moment dat se întâmplă ceva. Pur și simplu nu ne mai înțelegem. Devii negativistă!” i-a spus Cristina Alinei la testimonial.

„Acum încerci să mă faci așa la televizor sau cum? De ce dai în mine? De ce dai în mine? Nu e frumos. Dacă noi suntem prietene nu trebuie să dai în mine și să mă faci...” a replicat Alina Pușcău.

„Nu dau în tine. Încerc să-mi dau seama. Nu te fac în niciun fel. Cum să mă ajuți? Nu m-ai ajutat cum aveam nevoie. Ți-am zis clar cum am nevoie” a adăugat Cristina.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au cedat! Ce s-a întâmplat la proba păpușei gigant

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat ultima imunitate mare din Filipine. Probele devin tot mai intense