Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Ce pedeapsă au primit Mara Bănică și Serghei Mizil după ce au scăpat de eliminare

Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Ce pedeapsă au primit Mara Bănică și Serghei Mizil după ce au scăpat de eliminare

Mara Bănică și Serghei Mizil au primit o „pedeapsă” în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025, după ce au fost salvați de la eliminare la finalul etapei patru.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 21:00 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 11:13

Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de o provocare de zile mari pe Drumul Eroilor. După ce au scăpat de la eliminare în urmă cu o ediție, concurenții sunt nevoiți să plece în următoarea cursă cu o „pedeapsă”.

De data aceasta, Irina Fodor a luat pe toată lumea prin surprindere cu o vestea neașteptată: „Am grijă ca experiența voastră să fie completă și incitantă. (...) Serghei și Mara, trebuie să vă fac cunoștință cu cineva. Știți regula, nu? Când sunteți salvați trebuie să cărați cu voi o povară mică”.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Ce au pățit Serghei Mizil și Mara Bănică după ce au coborât din mașina unui localnic

Cei doi au rămas cu gurile căscate după ce au văzut că se îndreaptă către ei o bătrânică ce avea un cățel. Deși credeau că vor merge în cursă alături de femeia respectivă, aceștia au rămas mască de anunțul prezentatoarei TV.

„Ce țeapă ne-am luat!”, a spus Mara Bănică.

Ce „pedeapsă” au primit Mara Bănică și Serghei Mizil în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025, după ce au fost salvați de la eliminare

Toți au făcut ochii mari la aflarea veștii că Mara Bănică și Serghei Mizil vor pleca pe traseu alături de animalul de companie al doamnei. Râsetele și replicile savuroase nu au întârziat să apară din partea celorlalte echipe.

„Nu cred! Luăm doar câinele? Am crezut că vine doamna”, a dezvăluit jurnalista.

„Ce drăguț e!”, a spus Alina Pușcău.

„Când am aflat că nu e baba, e cățelul mă uitam la Bănică să nu aibă pâine în mână să o mănânce de foame”, a glumit Serghei Mizil.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Gestul făcut de Ștefan Floroaica și Alex cu privire la echipa Alina Pușcău și Cristina

Tot în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025, concurentul a dezvăluit că este un iubitor de animale. Micuțul pomeranian i-a adus aminte de primul său cățel.

„Eu n-am mai văzut imagine mai drăgălașă de foarte mult timp”, a spus Irina Fodor când l-a văzut pe Serghei Mizil cu animalul de companie în brațe.

„A fost dragoste la prima vedere între ei!”, a mai punctat Mara Bănică.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Colaj cu Mara Bănică și Serghei Mizil la Asia Express
+29
Mai multe fotografii

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Mara Bănică și Serghei Mizil pornesc în etapa a 5-a din Asia Express alături de un pomeranian, diseară, de la 20:00, pe ... Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Ce au pățit Mara Bănică și Serghei Mizil după ce au vorbit în română cu un loc...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 € Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Citește și
Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. S-au schimbat echipele de pe Drumul Eroilor. Cum arată noua formulă din etapa cinci
Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. S-au schimbat echipele de pe Drumul Eroilor. Cum arată noua formulă din...
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Cine a câștigat amuleta și Jokerul din etapa cinci. Surpriză pentru concurenți
Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Cine a câștigat amuleta și Jokerul din etapa cinci. Surpriză pentru...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor HelloTaste.ro
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să învețe valoarea muncii practice
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor Kudika
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan.
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii" Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x