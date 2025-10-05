Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Ce pedeapsă au primit Mara Bănică și Serghei Mizil după ce au scăpat de eliminare

Mara Bănică și Serghei Mizil au primit o „pedeapsă” în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025, după ce au fost salvați de la eliminare la finalul etapei patru.

Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de o provocare de zile mari pe Drumul Eroilor. După ce au scăpat de la eliminare în urmă cu o ediție, concurenții sunt nevoiți să plece în următoarea cursă cu o „pedeapsă”.

De data aceasta, Irina Fodor a luat pe toată lumea prin surprindere cu o vestea neașteptată: „Am grijă ca experiența voastră să fie completă și incitantă. (...) Serghei și Mara, trebuie să vă fac cunoștință cu cineva. Știți regula, nu? Când sunteți salvați trebuie să cărați cu voi o povară mică”.

Cei doi au rămas cu gurile căscate după ce au văzut că se îndreaptă către ei o bătrânică ce avea un cățel. Deși credeau că vor merge în cursă alături de femeia respectivă, aceștia au rămas mască de anunțul prezentatoarei TV.

„Ce țeapă ne-am luat!”, a spus Mara Bănică.

Ce „pedeapsă” au primit Mara Bănică și Serghei Mizil în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025, după ce au fost salvați de la eliminare

Toți au făcut ochii mari la aflarea veștii că Mara Bănică și Serghei Mizil vor pleca pe traseu alături de animalul de companie al doamnei. Râsetele și replicile savuroase nu au întârziat să apară din partea celorlalte echipe.

„Nu cred! Luăm doar câinele? Am crezut că vine doamna”, a dezvăluit jurnalista.

„Ce drăguț e!”, a spus Alina Pușcău.

„Când am aflat că nu e baba, e cățelul mă uitam la Bănică să nu aibă pâine în mână să o mănânce de foame”, a glumit Serghei Mizil.

Tot în ediția 17 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 octombrie 2025, concurentul a dezvăluit că este un iubitor de animale. Micuțul pomeranian i-a adus aminte de primul său cățel.

„Eu n-am mai văzut imagine mai drăgălașă de foarte mult timp”, a spus Irina Fodor când l-a văzut pe Serghei Mizil cu animalul de companie în brațe.

„A fost dragoste la prima vedere între ei!”, a mai punctat Mara Bănică.

