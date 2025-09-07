Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Raluca Bădulescu s-a enervat și nu a mai ținut cont de nimic! Ce reacție a avut vedeta

În prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025, Raluca Bădulescu s-a enervat la culme și nu a mai ținut cont de nimic. Ce a făcut vedeta, când a realizat ce i se cere.

Prima zi petrecută în Filipine, vedetele au avut parte de momente cât se poate de șocante. Văzând ce are de făcut încă din prima zi, Raluca Bădulescu s-a enervat la culme și nu a mai ținut cont de nimic!

Vedeta nu și-a cenzurat deloc reacțiile și camerele de filmat au surprins totul. Ca să o calmeze, alți concurenți au recurs la un gest neașteptat. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025.

Raluca Bădulescu s-a enervat și nu a mai ținut cont de nimic! Ce reacție a avut vedeta când a văzut ce are de făcut în Filipine, în ediția din 7 septembrie 2025

Prima zi în Filipine a început în forță pentru cele nouă perechi de vedete care au acceptat provocarea de a porni pe Drumul Eroilor de la Asia Express. Încă din primele imagini difuzat în ediția din 7 septembrie 2025, concurenții au fost filmați în timp ce mergeau cu barca pe mare. Unii au avut emoții, alții au fost cuprinși de relaxare sau melancolie. La un moment dat, atunci când se așteptau mai puțin, localnicii de pe ambarcațiune le-au înmânat câte un plic roșu cu primele indicașii din acest sezon!

„Bine ați venit, dragilor! Veți petrece prima noapte pe insula din fața voastră. Bărcile nu pot ajunge la mal pentru că apa este prea mică, dar puteți folosi plutele pe care vi le-am pregătit. Încărcați bagajele și legați-le bine cu sfoară, apoi vâsliți spre steag. Lăsați aici telefoanele, banii, pașapoartele și toate obiectele de valoare”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.

„Ce?! Bă, baiatule! Era ceva strigător la cer, ce scria pe cer, strigător la cer!”, a strigat Raluca Bădulescu nervoasă.

„A fost o chestie foarte șocantă. O chestie foarte tare la început, dar grea și șocantă”, a fost părerea lui Serghei Mizil.

„Eu m-am panicat!”, a zis Mara Bănică.

„Este un șoc pentru toți”, a spus Gabriel Tamaș.

Oricât de mult a încercat Florin, soțul Ralucăi Bădulescu, să o înduplece, vedete nici nu a vrut să audă să iasă din barcă pentru a coborî pe pluta ce o aștepta să o ducă la mal.

„Hai, regina mea, dacă a venit ăsta la 102 ani, nu vii tu?”, a încercat Mara Bănică să o convingă pe Raluca Bădulescu.

„Nu vreau, poate să vină Putin cu toată armata lui, să-mi dea și jumătate de avere, nu vreau! Poate să vină regina Angliei din morți, nu vreau! Nu mă mișc! Tot nu vin”, a zis concurenta.

„Doamne, deci e spectaculoasă Raluca. Doamne, Dumnezeule, e ceva de nedescris!”, a mărturisit Dan Alexa.

Într-un final, după îndelungi negocieri și persoane sărite în ajutor, aceasta și-a luat inima în dinți și a acceptat să meargă cu pluta la mal. Vedeta nu s-a ferit să recunoască faptul că a avut parte de un blocaj psihic, de o adevărată angoasă.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.