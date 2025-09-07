Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Vedetele au fost puse să spele rufe la lighean! Cum au reacționat

Antena Căutare
În prima ediție a emisiunii Asia Express, difuzată pe 7 septembrie 2025, concurenții au primit misiunea de a spăla rufele localnicilor de pe o insulă din Filipine. Descoperă cum au reacționat vedetele când au fost puse la treabă.

Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 21:43

În prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, înainte de a pleca de la casele gazdelor, concurenții au fost puși să spele rufe la lighean. Așa cum era de așteptat, sarcina i-a luat pe toți prin surprindere.

Descoperă ce reacții au avut Raluca Bădulescu, Gabi Tamaș, Dan Alexa sau Serghei Mizil atunci când au fost puși la treabă.

Gazdele și-au ales câte un obiect din valizele concurenților, pentru care au oferit câte o monedă. Cu ajutorul ei, echipele au putut face rost de textul următoarei misiuni din prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025.

„Înainte de a părăsi insula veți face un gest frumos pentru gazdele voastre. Le veți spăla rufele murdare, urmând pașii de mai jos:

1. Găsiți unda dintre pompele de apă comune și umpleți două găleți.

2. Întoarceți-vă în fața casei unde ați locuit și spălați ine hainele.

3. Atârnați-le pe gard în ordinea corectă, pentru a descoperi indiciul”, au fost indicațiile primite de la Irina Fodor.

„Nu spăl nimic! Nu curăț nimic! Nu fac nimic. Am ajuns să spăl rufele ăstora, eu mi-am lăsat șosetele și să spăl la alții”, a fost reacția avută de Raluca Bădulescu.

„Ca să terminăm misiunea mi-am luat treaba în primire”, a zis Florin, fostul soț al vedetei.

„La copiii mei nu am spălat un chilot toată viața mea! Maică-mea m-a ținut în puf, apoi m-am căsătorit devreme și am fost ținut tot în puf. M-am simțit total neașteptat”, a mărturisit Dan Alexa.

Nici Serghei Mizil nu a părut foarte încântat de această sarcină, ba chiar s-a lăudat că în viața lui „nu a pus o furculiță la masă”, dar totuși nu a renunțat. A pus mâna pe peria de frecat și chiar și-a dat silința să facă rufele albe, spre disperarea Marei Bănică, partenera de echipă, care dorea să termine sarcina mai repede și să plece la drum, mai departe.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce reacții au avut vedetele când au fost puse la spălat rufe, în prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

