Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au distribuit misiunile. Pe cine au încurcat

Mara Bănică și Serghei Mizil au ajuns primii la probă și s-au bucurat de un avantaj uriaș, în a doua ediție la Asia Express - Drumul Eroilor, din 8 septembrie 2025. Pe cine au ales să ajute și cui i-au pus bețe în roate.

Îmbrăcați în costume de supereroi, Mara Bănică și Serghei Mizil au fost primii care au ajuns la următoarea probă. Ei au avut avantajul de a-și alege misiunea și a le distribui și adversarelor, astfel au ieșit la iveală simpatiile, dar și primele antipatii între echipele de pe Drumul Eroilor.

„Suntem primii! Pentru noi aia a fost o victori! Noi n-am plecat dimineață din prima poziție, am crezut că suntem în primii trei la costume și nu am fost, și am ajuns primii acolo”, au declarat concurenții Asia Epress 2025.

Cum și-au folosit avantajul Mara Bănică și Serghei Mizil din a doua ediție de la Asia Express - Drum Eroilor din 8 septembrie 2025

La misiune, ei au aflat că se vor transforma în adevărați supereroi și trebuie să o ajute pe localnică să mute mobila. Dar pentru că au ajuns primii, Mara Bănică și Serghei Mizil au obținut un avantaj considerabil.

„Ajutați-o să mute toate obiectele personale în casa surorii ei. Ea o să vă arate unde trebuie amplasate obiectele. Pentru fiecare obiect deteriorat, veți primi penalizări. Prima pereche care ajunge aici își poate alege obiectele din lista de mai jos și va decide ce obiecte vor muta celelalte echipe”, le-a transmis Irina Fodor.

Printre obiectele din care puteau alege se aflau de la tablorui și ceasuri, la mobilier pentru servit masa, televizor și chiar o canapea.

„Gândirea mea a fost să iau repede ce pot să iau eu, să duc repede cu piciorul, să nu opresc mașină, să bag mobilă”, a spus Serghei.

„Deci, la noi punem obiecte decorative”, a adăugat Mara. „Am vrut să dau la fete mai ușor și lui Alexa și lui Tamaș”, a mai ținut să precizeze ea.

Pe de altă parte, Serghei a instat să le pună întâmplător doar să plece mai repede la probă pentru a nu pierde timpul câștigat pe drum.

„Eu nu m-am mai uitat, pentru că dacă vom ajunge în finală, înclusiv și Alexa și cu Tamaș, ei fiind o fire de sportivi, te vor arde, că asta este sportul”, a mai ținut să spună bărbatul.

Mara a mai ținut să se asigure că i-au dat o misiune ușoară și Ralucăi Bădulescu, apoi echipa a plecat să facă livrarea.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.