Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Echipele au căutat pentru prima dată cazare. În ce condiții au ajuns să doarmă

Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Echipele au căutat pentru prima dată cazare. În ce condiții au ajuns să doarmă

Concurenții s-au confruntat cu una dintre cele mai mari provocări de la Asia Express, cazarea. În timp ce unii dintre ei au avut noroc, altora nu le-a venit să creadă în ce condiții trăiesc localnicii.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 22:30 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 22:52

Echipele s-au cofruntat cu una dintre cele mai mari provocări de la Asia Express, cazarea. În ediția 2 din 8 septembrie 2025, concurenții sezonului 8 au pornit pentru prima dată în cautarea unui loc de dormit. Fiecare echipă a avut propria strategie, însă nu toate au dat și roade.

Mara Bănică și Serghei Mizil au apelat la ajutorul șoferului care i-a luat la autostop, așa că atunci când au ajuns la destinație, au avut cazarea asigurată. Și la Emil Rengle și Alejandro a fost punct ochi, punct lovit. Ei au reșit să rămână peste noapte fix la prima casă la care au bătut la ușă.

Alți concurenți, însă, au fost nevoiți să meargă mult prin ploaie până au găsit pe cineva să îi găzduiască, iar faptul că se lăsase deja noaptea le-a îngreunat situația.

Citește și: Ce facultate a absolvit Raluca Bădulescu de la Asia Express-Drumul Eroilor. Ce studii are vedeta, de fapt

Unde au ajuns să doarmă echipele în a doua ediție de la Asia Express - Drumul Eroilor, din 8 septembrie 2025

La rândul lor, Raluca Băduscu și Florin Stamin au apelat la o altă strategie. După mult timp de mers prin ploaie, aceasta a hotărât să caute cazare la o casă cu balcon, intuind că cei care locuiesc acolo sunt mai înstăriți. Iar insinctul nu a înșelat-o. Aceasta a fost extrem de încântată să găseasc curățenie și o baie funcțională.

În timp ce căuta un loc de dormit, Olga Barcari a izbcnit în lacrimi atunci când, în sfârșit, cineva a fost de acord să le primească. „Era frustrant pentru mine că nu mi-am imaginat niciodată cum e să stai, să cerșești”, a spus fata.

După o scurtă pauză de masă, și Dan Alexa și Gabi Tamaș au găsit o cazare, însă nu vor uita prea curând condițiile pe care le-au găsit acolo.

„Băi, până la glezne WC-ul. Nici fiică-mea nu încape pe el. Ceva ce foarte rar mai găsești. Foarte rea cazarea”, au răbufnit ei după ce s-au uitat prin jur.

Iar, de parcă totul nu era de ajuns, au rămas și cu ușa de la baie în mână. „S-a rupt ușa!”, a strigat Gabi, în timp ce încerca să intre la baie.

Și Ștefan Floroaica și Alex Ion au găsit, în final, un loc de dormit într-o garsonieră, alături de proprietari. Ei au fost extrem de impresionați de generozitatea localnicilor care le oferă din puținul lor.

Citește și: Mara Bănică a slăbit 20 kilograme după Asia Express. La ce dietă a apelat concurenta

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

colaj foto concurentii asia express 2025 la cazare
+32
Mai multe fotografii

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

De câte ori pe zi se spală pe cap Dan Alexa de la Asia Express-Drumul Eroilor! Detaliul ce i-a lăsat mască pe mulți... Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au distribuit misiunile. Pe cine au încurcat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Observatornews.ro Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit" Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


A început aventura pe Drumul Eroilor! Urmărește provocările din Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 A început aventura pe Drumul Eroilor! Urmărește provocările din Asia Express în AntenaPLAY!
Video recomandate
Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici
Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici Luni, 08.09.2025, 10:17
Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă Duminica, 07.09.2025, 21:10 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50 Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00
Mai multe
Citește și
De câte ori pe zi se spală pe cap Dan Alexa de la Asia Express-Drumul Eroilor! Detaliul ce i-a lăsat mască pe mulți
De câte ori pe zi se spală pe cap Dan Alexa de la Asia Express-Drumul Eroilor! Detaliul ce i-a lăsat mască pe mulți
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor Catine.ro
Cum au reacționat copiii lui Dan Alexa atunci când le-a spus că participă la Asia Express. Ce i-a dezvăluit lui Gabi Tamaș
Cum au reacționat copiii lui Dan Alexa atunci când le-a spus că participă la Asia Express. Ce i-a dezvăluit lui...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație, desființată: „Am ajuns să avem un stat minimal, securitar”
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele Jurnalul
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și... Redactia.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x