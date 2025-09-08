Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Echipele au căutat pentru prima dată cazare. În ce condiții au ajuns să doarmă

Concurenții s-au confruntat cu una dintre cele mai mari provocări de la Asia Express, cazarea. În timp ce unii dintre ei au avut noroc, altora nu le-a venit să creadă în ce condiții trăiesc localnicii.

Echipele s-au cofruntat cu una dintre cele mai mari provocări de la Asia Express, cazarea. În ediția 2 din 8 septembrie 2025, concurenții sezonului 8 au pornit pentru prima dată în cautarea unui loc de dormit. Fiecare echipă a avut propria strategie, însă nu toate au dat și roade.

Mara Bănică și Serghei Mizil au apelat la ajutorul șoferului care i-a luat la autostop, așa că atunci când au ajuns la destinație, au avut cazarea asigurată. Și la Emil Rengle și Alejandro a fost punct ochi, punct lovit. Ei au reșit să rămână peste noapte fix la prima casă la care au bătut la ușă.

Alți concurenți, însă, au fost nevoiți să meargă mult prin ploaie până au găsit pe cineva să îi găzduiască, iar faptul că se lăsase deja noaptea le-a îngreunat situația.

Unde au ajuns să doarmă echipele în a doua ediție de la Asia Express - Drumul Eroilor, din 8 septembrie 2025

La rândul lor, Raluca Băduscu și Florin Stamin au apelat la o altă strategie. După mult timp de mers prin ploaie, aceasta a hotărât să caute cazare la o casă cu balcon, intuind că cei care locuiesc acolo sunt mai înstăriți. Iar insinctul nu a înșelat-o. Aceasta a fost extrem de încântată să găseasc curățenie și o baie funcțională.

În timp ce căuta un loc de dormit, Olga Barcari a izbcnit în lacrimi atunci când, în sfârșit, cineva a fost de acord să le primească. „Era frustrant pentru mine că nu mi-am imaginat niciodată cum e să stai, să cerșești”, a spus fata.

După o scurtă pauză de masă, și Dan Alexa și Gabi Tamaș au găsit o cazare, însă nu vor uita prea curând condițiile pe care le-au găsit acolo.

„Băi, până la glezne WC-ul. Nici fiică-mea nu încape pe el. Ceva ce foarte rar mai găsești. Foarte rea cazarea”, au răbufnit ei după ce s-au uitat prin jur.

Iar, de parcă totul nu era de ajuns, au rămas și cu ușa de la baie în mână. „S-a rupt ușa!”, a strigat Gabi, în timp ce încerca să intre la baie.

Și Ștefan Floroaica și Alex Ion au găsit, în final, un loc de dormit într-o garsonieră, alături de proprietari. Ei au fost extrem de impresionați de generozitatea localnicilor care le oferă din puținul lor.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.