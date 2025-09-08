De câte ori pe zi se spală pe cap Dan Alexa de la Asia Express-Drumul Eroilor! Detaliul ce i-a lăsat mască pe mulți

Antena Căutare
În prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Dan Alexa a dezvăluit de câte ori pe zi se spală pe cap, dar și de cât timp face asta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 13:27 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 17:12
Prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, difuzată pe 7 septembrie 2025, a adus un adevărat carusel de emoții, misiuni dificile și senzații tari. Concurenții au început în forță lungul șir de sarcini, chiar atunci când se așteptau mai puțin: pe o barcă, pe mare!

Cu așa primire „călduroasă”, Irina Fodor a reușit să îi dezarmeze pe concurenți și primul contact cu Filipine a fost obositor și surprinzător. Încă din prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, vedetele nu s-au ferit să facă tot felul de confesiuni. Printre ele s-a numărat și Dan Alexa, care a recunoscut de câte ori pe zi se spală pe cap.

Prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor a scos la iveală ce „primire” complet neașteptată au primit vedetele. De fapt, în acest sezon, primirea a fost înlocuită de o misiune destul de complicată, spre marea surpriză a tuturor.

Și, ca totul să fie și mai interesant și surprinzător, concurenții au fost puși să afle cifrul unui cufăr ca să descopere plicurile cu adresele unde au fost cazați. Sarcina nu a fost ușoară, însă totul s-a terminat cu bine.

La cazare, vedetele s-au „lovit” de diferențele culturale și sociale. Case mici și sărăcăcioase, un stil de viață modest și un nivel de trai pe care alții nici nu pot să și-l imagineze. Totuși, neavând încotro, echipele au ales să vadă și partea plină a paharului și să se bucure de ceea ce au.

În timp ce încercau să se obișnuiască, Dan Alexa nu a ezitat să facă o mărturisire neașteptată. Acesta a recunoscut faptul că de 30 de ani obișnuiește să se spele pe cap de două ori pe zi.

„Acest obicei nu se mai aplică și aici. Deja nu m-am spălat de două zile”, a spus concurentul amuzat, în prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

