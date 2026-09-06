Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Maurice Munteanu și Valerie Lungu, în aceeași iurtă: „Mă enervează obraznicia”

O alegere făcută la începutul cursei i-a pus pe Maurice Munteanu și Valerie Lungu în aceeași iurtă. Ce s-a întâmplat în prima dimineață?

Maurice Munteanu și Valerie Lungu se cunosc încă din perioada în care amândoi au participat la un show de televiziune, iar relația dintre cei doi nu pare să fie una dintre cele mai apropiate. Tocmai de aceea, decizia luată la începutul aventurii „Asia Express – Drumul Mătăsii” avea să ducă la o situație neașteptată.

Maurice Munteanu și Valerie Lungu, în aceeași iurtă

După ce Torje și colegul său de echipă au ajuns primii la steag și au primit avantajul de a decide cum vor fi împărțite echipele în iurte, cei doi au considerat că Maurice Munteanu și Valerie Lungu ar putea avea ocazia să se apropie și să construiască o relație mai bună. Astfel, cele două echipe au ajuns să împartă aceeași iurtă.

Decizia i-a surprins inclusiv pe What's UP și soția sa, Miky, care au glumit pe seama situației și s-au întrebat dacă nu cumva cei doi vor ajunge rapid în conflict.

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Prima seară a trecut însă fără incidente majore. Oboseala acumulată după primele probe și drumul dificil și-au spus cuvântul, iar concurenții au încercat să se odihnească înaintea unei noi zile pe Drumul Mătăsii.

Dimineața avea însă să aducă primele înțepături între Maurice Munteanu și Valerie Lungu.

Maurice Munteanu, deranjat de comentariile făcute de Valerie Lungu

Maurice Munteanu a povestit că, după ce a ieșit din baie, Connie Preda i-ar fi spus că Valerie Lungu a menționat în fața camerelor faptul că nu a reușit să se odihnească din cauza sforăitului lui.

„Am ieșit din baie și Connie mi-a spus că primul lucru pe care distinsa Lungu Valerie l-a spus la cameră este că ea nu s-a putut odihni pentru că am sforăit. Vreau să-i transmit că am deviație severă de sept, doi, că poate și ea sforăie, dar nu știe”, a spus Maurice Munteanu.

Replica lui Valerie Lungu nu a întârziat

„Maurice a sforăit în ultimul hal”, a glumit Valerie.

Comentariul a fost suficient pentru ca Maurice să reacționeze și să aducă în discuție alte lucruri care l-ar fi deranjat la colega sa de competiție.

„Ei, vezi, asta e dovada de răutate. Pentru că și eu puteam să spun la cameră că m-a deranjat extrem de tare faptul că vorbește întruna, că vorbește prost, că monopolizează ore baie pentru a-și face bucle în deșert. Mă enervează obraznicia. Atât mai spun pe subiectul ăsta. Stai potolită, să nu mă pornesc. Mă și sting repede, dar și pornirea poate fi nimicitoare”, a spus Maurice Munteanu.

Ceea ce trebuia să fie o simplă împărțire a unei iurte s-a transformat într-un moment tensionat între cei doi concurenți. Rămâne de văzut dacă Maurice și Valerie vor reuși să lase neînțelegerile deoparte.