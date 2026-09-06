Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Maurice Munteanu și Valerie Lungu, în aceeași iurtă: „Mă enervează obraznicia”

Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Maurice Munteanu și Valerie Lungu, în aceeași iurtă: „Mă enervează obraznicia”

O alegere făcută la începutul cursei i-a pus pe Maurice Munteanu și Valerie Lungu în aceeași iurtă. Ce s-a întâmplat în prima dimineață?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 21:30 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 21:31
Galerie
Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Maurice Munteanu și Valerie Lungu, în aceeași iurtă: „Mă enervează obraznicia” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Maurice Munteanu și Valerie Lungu se cunosc încă din perioada în care amândoi au participat la un show de televiziune, iar relația dintre cei doi nu pare să fie una dintre cele mai apropiate. Tocmai de aceea, decizia luată la începutul aventurii „Asia Express – Drumul Mătăsii” avea să ducă la o situație neașteptată.

Maurice Munteanu și Valerie Lungu, în aceeași iurtă

După ce Torje și colegul său de echipă au ajuns primii la steag și au primit avantajul de a decide cum vor fi împărțite echipele în iurte, cei doi au considerat că Maurice Munteanu și Valerie Lungu ar putea avea ocazia să se apropie și să construiască o relație mai bună. Astfel, cele două echipe au ajuns să împartă aceeași iurtă.

Decizia i-a surprins inclusiv pe What's UP și soția sa, Miky, care au glumit pe seama situației și s-au întrebat dacă nu cumva cei doi vor ajunge rapid în conflict.

Articolul continuă după reclamă

Prima seară a trecut însă fără incidente majore. Oboseala acumulată după primele probe și drumul dificil și-au spus cuvântul, iar concurenții au încercat să se odihnească înaintea unei noi zile pe Drumul Mătăsii.

Dimineața avea însă să aducă primele înțepături între Maurice Munteanu și Valerie Lungu.

Maurice Munteanu, deranjat de comentariile făcute de Valerie Lungu

Maurice Munteanu a povestit că, după ce a ieșit din baie, Connie Preda i-ar fi spus că Valerie Lungu a menționat în fața camerelor faptul că nu a reușit să se odihnească din cauza sforăitului lui.

„Am ieșit din baie și Connie mi-a spus că primul lucru pe care distinsa Lungu Valerie l-a spus la cameră este că ea nu s-a putut odihni pentru că am sforăit. Vreau să-i transmit că am deviație severă de sept, doi, că poate și ea sforăie, dar nu știe”, a spus Maurice Munteanu.

Replica lui Valerie Lungu nu a întârziat

„Maurice a sforăit în ultimul hal”, a glumit Valerie.

Comentariul a fost suficient pentru ca Maurice să reacționeze și să aducă în discuție alte lucruri care l-ar fi deranjat la colega sa de competiție.

„Ei, vezi, asta e dovada de răutate. Pentru că și eu puteam să spun la cameră că m-a deranjat extrem de tare faptul că vorbește întruna, că vorbește prost, că monopolizează ore baie pentru a-și face bucle în deșert. Mă enervează obraznicia. Atât mai spun pe subiectul ăsta. Stai potolită, să nu mă pornesc. Mă și sting repede, dar și pornirea poate fi nimicitoare”, a spus Maurice Munteanu.

Ceea ce trebuia să fie o simplă împărțire a unei iurte s-a transformat într-un moment tensionat între cei doi concurenți. Rămâne de văzut dacă Maurice și Valerie vor reuși să lase neînțelegerile deoparte.

Asia Express sezonul 9, 6 septembrie 2026. Ce și-au pus Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu în bagaj: „Eu am ales o... de...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea
Observatornews.ro Hidroelectrica majorează preţurile din octombrie. Cu cât va creşte factura la energie electrică Hidroelectrica majorează preţurile din octombrie. Cu cât va creşte factura la energie electrică
Antena 3 VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Irina Fodor, dezvăluiri din culisele Asia Express, înainte de marea premieră. Ce nu s-a văzut pe Drumul Mătăsii | EXCLUSIV
Irina Fodor, dezvăluiri din culisele Asia Express, înainte de marea premieră. Ce nu s-a văzut pe Drumul Mătăsii...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Program TV Antena 1. Diseară începe Asia Express 2026! Cine sunt cele 9 echipe care pornesc pe Drumul Mătăsii
Program TV Antena 1. Diseară începe Asia Express 2026! Cine sunt cele 9 echipe care pornesc pe Drumul Mătăsii
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!”
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!” BZI
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat de la UE
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat... Jurnalul
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro!
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro! Kudika
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele Redactia.ro
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x