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Asia Express sezonul 9, 7 septembrie 2026. Cine a câștigat imunitatea mare din prima etapă! Un detaliu a schimbat totul

Irina Fodor a anunțat cine a câștigat imunitatea mare din prima etapă de pe Drumul Mătăsii, la Asia Express. Descoperă detaliul ce a schimbat totul, în ediția din 7 septembrie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 00:10 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 00:12
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Descoperă ce echipă a câștigat imunitatea în ediția din 7 septembrie 2026, la Asia Express | Antena 1
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În ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune din programul TV al Antenei 1, cele nouă echipe intrate în competiție au trecut printr-o serie de misiuni dificile, ce le-au pus la grea încercare nu numai viteza, ci și capacitatea de memorare, forța și puterea de convingere.

La finalul unei zile lungi și grele, concurenții au aflat cine a câștigat imunitatea cea mare din prima etapă, dar și ce detaliu a schimbat total clasamentul.

Cine a câștigat imunitatea mare din prima etapă! Un detaliu a schimbat totul, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii

Prima misiune primită de concurenți în această etapă a fost aceea de observa atent un dans uzbec tradițional și de a-l reproduce alături de un turist pe care l-au convins să li se alăture. După ce și-au luat hainele necesare pentru misiune, concurenții și-au folosit puterea de convingere pentru a găsi un turist dornic să exerseze dansul alături de ei.

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După ce au primit plicul, concurenții s-au îndreptat către următoarea locație indicată de Irina Fodor, însă nu mică a fost surpriza concurenților atunci când stațiile au sunat, la scurt timp după autostop. Astfel, echipele au fost nevoite să coboare din mașini și să își caute un loc de cazare și ceva de mâncare. Unii au avut noroc, alții au fost nevoiți să depună eforturi mari pentru a găsi un loc de înnoptat.

Noaptea a trecut și stațiile au sunat încă de la prima oră. Concurenții s-au îndreptat rapid către o fabrică de cărămizi și, fiindcă a ajuns primul, Maurice Munteanu a decis ce misiune alege pentru el, dar și ce misiune alege pentru fiecare echipă.

A urmat apoi autostopul și o misiune inedită: aceea de a găsi un „zâmbet de aur”, la propriu! Plimbându-se prin bazar, aceștia au căutat localnici cu dinți de aur, alături de care au făcut un selfie, pe care l-au trimis ulterior Irinei Fodor. Următoarea misiune i-a obligat pe concurenți să facă rost de o serie de rechizite regăsite pe o listă. S-au tocmit, și-au folosit abilitățile de convingere și au reușit toți să se încadreze în bugetul alocat de Irina Fodor.

Irina Fodor la Asia Express-Drumul Mătăsii

Irina Fodor la Asia Express-Drumul Mătăsii

După bazar, ultima misiune a zilei s-a desfășurat la o școală. Aici, concurenții au avut sarcina de a juca un joc de mina cu elevii pentru a învăța o listă de douăzeci de cuvinte ce numesc animale, în limba uzbekă. Nici aceasta nu a fost o misiune ușoară, însă toate echipele și-au dat silința să facă totul cât mai bine și cât mai rapid. În Asia Express, orice minut poate să fie crucial!

colaj foto cu irina fodor si concurentii de la asia express-drumul matasii
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De acest lucru s-au convins și echipele, atunci când s-au întâlnit cu Irina Fodor, la careu. Primii ajunși au fost Connie Preda și Maurice Munteanu, însă un detaliu a schimbat totul! Alin Alexuc și Gabi Torje au folosit Jokerul și astfel au reușit să se claseze pe primul loc, devenind oficial echipa care a câștigat imunitatea mare în prima etapă de la Asia Express-Drumul Mătăsii, în ediția din 7 septembrie 2026.

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