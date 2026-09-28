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Sosire naționala României la stadion
Sosire naționala României la stadion
Luni, 28.09.2026, 20:00
Gică Hagi, înainte de partida cu Bosnia
Luni, 28.09.2026, 20:00
Rezumat România - Kosovo, comentariu română
Sambata, 16.11.2024, 23:00
Scandal jucători Kosovo şi înjurături
Sambata, 16.11.2024, 17:00
Răzvan Marin, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 01:00
Mircea Lucescu, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 01:00
Mihai Stoichiţă, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 01:00
Andrei Burcă, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 00:30
Lucescu cu jucătorii pe teren
Sambata, 16.11.2024, 00:05
Arbitrul meciului Romania - Kosovo, la telefon
Sambata, 16.11.2024, 00:00
Nicolae Stanciu a venit în cârje la stadion
Sambata, 16.11.2024, 00:00
Final meci România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 00:00
Min. 90+2 Scandal între Rrahmani si Alibec
Vineri, 15.11.2024, 23:10
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Gică Hagi, înainte de partida cu Bosnia
Luni, 28.09.2026, 20:00
Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu își recunoaște cel mai mare defect la Lucrarea de control: „Sunt naivă”
Luni, 28.09.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, confesiuni despre aspectul ei fizic: „Am făcut multe prostii pentru a slăbi!”
Luni, 28.09.2026, 18:50
Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, adevărul despre prietenia cu Giulia Anghelescu: „Nu o suportam la început!”
Luni, 28.09.2026, 18:38
Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, probă în beznă! Reacția genială a Roxanei Ionescu când a găsit cheia spre ieșire
Luni, 28.09.2026, 18:30
Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu a lăsat Bucureștiul pentru iubire! Cum a început capitolul din Timișoara
Luni, 28.09.2026, 18:30
Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, luată prin surprindere în platou de părinții ei
Luni, 28.09.2026, 18:22
Furnicuțele 2026. Legătură specială de nășie! Mesajul transmis de Dani Oțil pentru Roxana Ionescu
Luni, 28.09.2026, 18:16
Furnicuțele 2026. Tinu, soțul Roxanei Ionescu, adevărul despre pasul cel mare: „Socrii m-au susținut!”
Luni, 28.09.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu încearcă să ghicească melodia cântată de Oase cu apă în gură
Luni, 28.09.2026, 17:48
Furnicuțele 2026. Ce spune Cocuța despre începuturile Roxanei Ionescu în televiziune: „Este o profesionistă”
Luni, 28.09.2026, 17:19
Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, despre debutul în televiziune! Cum a ajuns „Mama Natura” pe ecran la doar 16 ani
Luni, 28.09.2026, 17:09
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20:00
Sosire naționala României la stadion
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România vs. Bosnia se liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 21:45! Iată echipele de start!
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