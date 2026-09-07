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Asia Express sezonul 9, 7 septembrie 2026. Gabi Torje și Alin Alexuc, la un pas să doarmă pe paie. Ce au găsit în spatele unei uși

În ediția din 7 septembrie 2026, Gabi Torje și Alin Alexuc au fost cât pe ce să doarmă pe paie, la marginea drumului, atunci când un localnic din Uzbekistan i-a luat la el. Află ce au descoperit cei doi concurenți, în spatele unei uși imense.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 21:50 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 21:51
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Descoperă ce gazdă și-au găsit Gabi Torje și Alin Alexuc, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1
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După ce au reușit să termine misiunea cu dansul uzbec, concurenții de la Asia Express, emisiune din programul TV al Antenei 1, au primit plicul cu indicații despre următorul punct de întâlnire. Chiar în timp ce se aflau în mașini, stația a sunat și concurenții au fost puși să se oprească din drum și să își caute cazare. Sarcina nu a fost deloc simplă.

La un moment, Gabi Torje și Alin Alexuc au fost cât pe ce să doarmă pe paie, la marginea drumului, atunci când un localnic din Uzbekistan s-a oferit să îi ia la el. Când au ajuns la casa omului, cei doi concurenți au fost mirați de ceea ce au găsit în spatele unei uși imense.

Gabi Torje și Alin Alexuc, la un pas să doarmă pe paie, în ediția din 7 septembrie 2026 e emisiunii Asia Express. Ce au găsit în spatele unei uși imense, în casa unui localnic

După ce au finalizat cu bine misiunea dansului uzbec, alături de un turist, Gabi Torje și Alin Alexuc au fpcut autostopul și au pornit spre următoare misiune, atuncin când stațiile au sunat:

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„Dragii mei, pentru prima dată în acest sezon vă spun: cursa se încheie acum! A sosit momentul pentrU voi să vă căutați cazare. Sper să vă odihniți și sper să găsiți și ceva de mâncare, ca să aveți forță mâine! Vă pupă Țuca!”, a fost mesajul care i-a luat complet prin surprindere pe concurenți.

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Astfel, concurenții au coborât din mașină și au început să exploreze atent împrejurimile și să caute un loc de cazare și ceva de mâncare. Unii au fost norocul de partea lor, alții s-au simțit urmăriți de ghinion.

„Am încercat Google Translate, am încercat rusă, nu ne-am înțeles! A zis să stăm, că sună. Ei nu înțelegeau absolut nimic, nu știam dacă sună pe cineva să vină să ne bată pe amândoi sau sună să ne ajute, că nu știam pe cine sună. Într-un final vine cineva cu mașina, i-am explicat despre ce e vorba, a zis că se întoarce peste câteva minute”, a zis Gabi Torje despre momentele în care nu se înțelegea cu localnicii.

Cei doi au sperat pe moment să se întoarcă bărbatul, dar când au văzut cu ce vitează a plecat, aceștia au dedus că el nu se va mai întoarce, așa că s-au apucat să facă haz de necaz.

Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express

Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express

„Ăla nu se mai întoarce, la ce viteză a băgat. Mâine dimineață se mai întoarce!”, a zis amuzat Alin Alexuc.

„Dar aici nu putem să dormim? Putem să ne facem un pat din paiele alea?”, a râs în hohote Gabi Torje.

Totuși, în timp ce stăteau liniștiți pe marginea drumului, cei doi s-au apucat să se tachineze reciproc, în timp ce se odihneau puțin.

„Dacă te descalți la om în casă îi vade candelabrul”, s-au amuzat cei doi.

Apoi, ca prin minune, localnicul s-a întors, i-a luat în mașină și i-a dus la casa lui.

colaj foto cu gabi torje si alin alexuc

Odată ajunși acolo, în spatele unei uși imense, cei doi au făcut o descoperire uluitoare: interiorul locuinței era unul luxuriant, cu o sală de oaspeți mare și o masa lungă, plină de obiecte aurii, ce s-a umplut de fel și fel de bunătăți. Masa bogată și gazdele primitoare i-a determinat pe concurenți să se relaxeze și să stea la discuții despre cultura țării.

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