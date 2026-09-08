Asia Express sezonul 9, 7 septembrie 2026. Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi. Ce întâlnire neașteptată a avut

Mirela Vaida a avut o cădere nervoasă și a izbucnit în lacrimi la Asia Express-Drumul Mătăsii, în ediția din 8 septembrie 2026. Concurenta a avut parte de o întâlnire neașteptată.

În ediția din 8 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, oboseala, emoțiile și ritmul solicitant atât din punct de vedere psihic, cât și din punct de vedere fizic, și-au spus cuvântul și Mirela Vaida a avut o cădere nervoasă, vedeta ajungând să nu își mai stăpânească lacrimile. Totuși, la un moment dat, ceva complet nesperat s-a întâmplat și aceasta a avut parte de o întâlnire neașteptată. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Mirela Vaida a avut o cădere nervoasă și a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Concurenta, întâlnire neașteptată în ediția din 8 septembrie 2026

De data aceasta, în cea de-a treia ediție a primei etape, concurenții au trecut prin misiuni solicitante.

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„Am avut o zi infernală”, a zis Mirela Vaida, extrem de descumpănită, către Oana Tomoiagă, în timp ce mergea pe un drum.

Descumpănite și obosite, cele două concurente au simțit nevoia să se liniștească.

„Chiar eram dărâmată și în momentul ăla am rugat-o și pe Oana să stăm un pic. Am avut un moment în care am simțit că mă prăbușesc, dar îmi știu puterea, îmi știu ambiția și chiar știu cu cine fac echipă și chiar sunt convinsă că suntem foarte bune”, a zis Mirela Vaida, cu lacrimi în ochi, la testimonial.

Apoi, chiar când credeau că totul le merge rău, ceva neașteptat s-a întâmplat!

„Ne scoate Dumnezeu un înger pe drum!”, a exclamat Mirela Vaida, extrem de fericită.

Întregul moment emoționant îl vedeți diseară, de la 20:30, la Antena 1!

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.