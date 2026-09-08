Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri emoționante despre fiul său, Alexander

Episodul 2 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Lipan Țăndărică a făcut dezvăluiri despre fosta sa soție, de origine germană, și despre fiul lor, Alexander. Artistul a vorbit cu emoție despre relația cu fiul său și despre asemănarea dintre ei. „Când mă uit la el, mă văd pe mine în tinerețe”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică, după ce Alexander l-a surprins.

Marti, 08.09.2026, 18:38