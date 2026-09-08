Furnicuțele 2026. Provocare inedită. Pe cine ar închide Ovidiu Lipan Țăndărică într-o cușcă cu un leu!

Episodul 2 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Lipan Țăndărică a fost provocat să asocieze 10 personaje din fotografii cu diferite situații afișate pe ecran. Artistul a tras, pe rând, plicuri cu fotografii și a trebuit să decidă cărei situații i se potrivește fiecare personaj. Printre răspunsurile sale s-a numărat și unul savuros: pe Loredana Groza ar închide-o într-o cușcă alături de un leu!

Marti, 08.09.2026, 18:20