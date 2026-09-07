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Ce sărbătoare este pe 8 septembrie 2026. Tradiții și obiceiuri de Nașterea Maicii Domnului

Pe 8 septembrie 2026, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică sau Sântămăria Mică. Este prima mare sărbătoare din anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, și una dintre cele patru mari sărbători închinate Maicii Domnului. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 11:01 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 13:55
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Tradiții și obiceiuri de Nașterea Maicii Domnului | Shutterstock
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Ziua de 8 septembrie are o semnificație deosebită pentru credincioși, deoarece nașterea Fecioarei Maria este văzută ca începutul drumului prin care Dumnezeu a pregătit venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos. Data de 8 septembrie are și o simbolistică aparte: cifra opt este asociată cu veșnicia și cu viața fără de sfârșit. Fecioara Maria s-a născut din Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, doi oameni înaintați în vârstă care și-au dorit foarte mult să aibă un copil și s-au rugat îndelung pentru acest lucru, potrivit basilica.ro.

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Tradiții și obiceiuri de Nașterea Maicii Domnului

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În tradiția românească, de Sfânta Maria Mică sunt păstrate numeroase tradiții și obiceiuri precum:

  • credincioșii merg la biserică și aprind lumânări;
  • enoriașii fac rugăciuni pentru sănătate, familie și copii;
  • femeile care își doresc copii se roagă Maicii Domnului, iar femeile însărcinate îi cer ajutorul pentru o naștere ușoară;
  • se împart fructe, pâine și alte daruri pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice. În unele zone se duc la biserică struguri și prune, roade ale toamnei;
  • se evită, potrivit tradiției populare, treburile gospodărești precum spălatul rufelor, cusutul sau curățenia;
  • 8 septembrie este considerată și un prag între vară și toamnă, fiind asociată cu culesul viilor, recoltarea roadelor și plecarea păsărilor călătoare, potrivit antena3.ro.

Deși ambele sunt dedicate Maicii Domnului, sărbătorile de pe 8 septembrie și 15 august au semnificații diferite. Pe 8 septembrie este prăznuită Nașterea Maicii Domnului, motiv pentru care ziua este numită popular Sfânta Maria Mică. Pe 15 august este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mare, praznic care amintește de sfârșitul vieții pământești a Fecioarei Maria și, potrivit tradiției Bisericii, de mutarea ei la viața cerească.

Astfel, 8 septembrie este legată de venirea pe lume a Fecioarei Maria, în timp ce 15 august este legată de trecerea ei din viața pământească la cea cerească. Cele două sărbători sunt printre cele mai importante praznice dedicate Maicii Domnului în calendarul ortodox.

Pentru credincioși, Nașterea Maicii Domnului este în primul rând o zi de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu, potrivit doxologia.ro. În această zi, oamenii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie, să se închine la icoana Maicii Domnului și să ceară ajutor și binecuvântare pentru familie, părinți și copii.

Patriarhul Daniel a subliniat că praznicul este un moment în care rugăciunea este îndreptată în mod deosebit către familie, către părinți și copii și către cei care își doresc să aibă copii.

„Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului este sărbătoarea în care ne rugăm în mod deosebit pentru familie, părinţi şi copii, pentru cei care ajută familiile nevoiaşe şi pentru cei care îi educă pe copiii lor în credinţa în Iisus Hristos”, a transmis Patriarhul, basilica.ro.

Nașterea Maicii Domnului este pentru creștini un prilej de a redescoperi credința, nădejdea, familia, milostenia și puterea rugăciunii, cu Maica Domnului cinstită drept ocrotitoare și mijlocitoare pentru cei care îi cer ajutorul.

Maica Domnului, icoană

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