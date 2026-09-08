Ovidiu Lipan Țăndărică a făcut mai multe dezvăluiri despre viața sa personală și profesională în cadrul emisiunii „Furnicuțele”.

Ovidiu Lipan Țăndărică, reacție savuroasă când a văzut o fotografie cu Loredana Groza, la Furnicuțele: „M-aș îmbrăca eu în…” | antena 1

În timpul unui joc, a fost provocat să reacționeze la fotografii și amintiri importante din trecutul său. Printre imaginile prezentate s-a numărat și una cu Loredana Groza, moment care a deschis discuția despre dragoste, familie și oamenii care i-au marcat parcursul.

Ovidiu Lipan Țăndărică, reacție savuroasă când a văzut o fotografie cu Loredana Groza, la Furnicuțele

Artistul a recunoscut că viața sentimentală nu i-a oferit întotdeauna cele mai simple experiențe. Întrebat dacă a fost vreodată înșelat în dragoste, Ovidiu Lipan Țăndărică a răspuns fără ezitare: „Tot timpul. Eu sunt foarte iubăreț”. Mărturisirea a venit cu o doză de sinceritate, dar și cu umorul caracteristic artistului.

În cadrul jocului, fotografia cu Loredana Groza a devenit un prilej pentru a vorbi despre trecut, relații și alegerile făcute de-a lungul timpului.

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"Aș băga-o într-o cușcă și m-aș îmbrăca eu în leu.", a spus artistul.

Artistul a lăsat să se înțeleagă că a trăit intens poveștile de iubire, însă nu privește cu regret toate experiențele prin care a trecut.

Țăndărică a vorbit și despre perioada petrecută în Germania, una dintre cele mai importante etape ale carierei sale. Artistul a povestit că a cântat alături de trupe de rock și că a primit chiar o ofertă de aproximativ 6.000 de mărci pentru a cânta într-o orchestră.

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Unul dintre cele mai mari regrete profesionale ale sale este legat tocmai de acea perioadă. Ovidiu Lipan Țăndărică a spus că una dintre cele mai mari greșeli a fost faptul că nu a acceptat anumite oferte din Germania și nu a continuat alături de Phoenix. În opinia sa, formația a obținut suficiente câștiguri pentru ca membrii ei să poată trăi confortabil pentru tot restul vieții.

Familia și cariera lui Ovidiu Lipan Țăndărică

Viața lui Ovidiu Lipan Țăndărică a fost strâns legată de muzică încă din copilărie. Artistul a povestit că a început să cânte la pian și că, la doar 13 ani, a avut deja contact cu lumea artistică. Ulterior, a ajuns să cânte alături de Roșu și Negru, iar mai târziu a făcut parte din Phoenix, formație alături de care și-a consolidat reputația.

Plecare în Germania a reprezentat un moment important. Acolo s-a căsătorit și a petrecut 11 ani alături de soția sa, despre care a spus că este scriitoare și că provine dintr-o familie cu origini germane. Artistul a mărturisit că a făcut eforturi serioase pentru a învăța limba germană și că, la un moment dat, petrecea mult timp în preajma oamenilor pentru a putea deprinde mai ușor limba.

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Țăndărică a povestit și despre legătura cu România. După 1989, s-a întors în țară și a descoperit că mama și bunica sa nu mai erau acolo. A menționat și participarea la Festivalul Cerbul de Aur, în 1992.

Deși a avut posibilitatea să rămână în străinătate, artistul și-a dorit să trăiască în România. A spus că timp de nouă ani a stat aproape de fiul său și că familia a rămas una dintre cele mai importante părți ale vieții sale.

Privind în urmă, Ovidiu Lipan Țăndărică nu spune că este supărat pe Dumnezeu pentru lucrurile care i s-au întâmplat. În schimb, consideră că fericirea absolută este greu de atins. „Fericirea e utopică”, a concluzionat artistul.