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Cât îi costă pe Andra și Cătălin Măruță școala Evei și a lui David. Suma pe care o plătesc anual pentru cei doi copii

Andra și Cătălin Măruță nu fac rabat atunci când vine vorba despre educația copiilor lor. Eva și David studiază la una dintre cunoscutele școli private cu sistem britanic din București, iar taxele au crescut față de anii trecuți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 11:58 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 11:59
Cât îi costă pe Andra și Cătălin Măruță școala Evei și a lui David. Suma pe care o plătesc anual pentru cei doi copii | Captură Instagram
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Începutul unui nou an școlar vine cu emoții și în familia Andrei și a lui Cătălin Măruță. Eva și David s-au întors la cursuri, iar anul acesta există o schimbare importantă mai ales pentru fiul celor doi. David a ajuns la liceu, în timp ce Eva este în clasa a VI-a. Cei doi studiază în mediul privat, la Cambridge School of Bucharest, instituție care urmează sistemul britanic de învățământ. Alegerea făcută de Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor presupune, însă, și un buget pe măsură.

Numai școlarizarea celor doi ajunge în anul 2026-2027 la aproximativ 38.000 de euro. Iar aceasta nu este neapărat suma finală, pentru că masa, transportul, uniformele și anumite activități pot presupune costuri suplimentare.

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Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru școala Evei și a lui David

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Pentru anul școlar 2026-2027, taxele instituției diferă în funcție de nivelul de studiu, iar informațiile publicate în presa din România indică sume cuprinse între aproximativ 12.900 și 21.400 de euro pe an. În cazul copiilor Andrei și ai lui Cătălin Măruță, calculele făcute pe baza claselor în care se află cei doi indică următoarele sume:

  • pentru Eva Măruță, elevă în clasa a VI-a, taxa anuală este de aproximativ 18.500 de euro;
  • pentru David Măruță, care a început clasa a IX-a, taxa ajunge la aproximativ 19.500 de euro.

În total, numai taxele de școlarizare ale celor doi copii ajung, astfel, la 38.000 de euro pentru anul școlar 2026-2027, conform informațiilor publicate de Gândul și preluate de Libertatea.

Dacă suma ar fi împărțită la 12 luni, ar însemna aproximativ 3.167 de euro pe lună pentru educația celor doi copii.

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Taxa de școlarizare nu înseamnă neapărat toate cheltuielile

Cei 38.000 de euro reprezintă taxele de școlarizare calculate pentru Eva și David, însă costurile unei școli private internaționale nu se opresc obligatoriu aici.

La înscriere poate exista și o taxă plătită o singură dată. Potrivit informațiilor publicate pentru anul școlar 2026-2027, aceasta este de aproximativ 1.500 de euro.

În cazul familiei Măruță, însă, copiii frecventează școala de mai mult timp, astfel că nu ar fi corect ca această sumă să fie adăugată automat la costurile lor din acest an. Este o taxă asociată înscrierii, nu una care se achită în fiecare an. În funcție de serviciile alese, separat de taxa principală, pot exista costuri pentru masă, transport, uniformă și anumite activități sau servicii educaționale.

Cât costă after-school-ul și până la ce oră pot rămâne copiii

Instituția oferă și o variantă de program prelungit pentru copiii mai mici. Programul obișnuit diferă în funcție de vârsta elevilor. Cursurile încep în jurul orei 08:15, iar ziua școlară se încheie, în funcție de ciclul de studiu, la 14:30, 15:00 sau 15:45.

Pentru copiii de la Nursery până la Year 4 există posibilitatea unui program prelungit până la ora 17:00, serviciu pentru care se percepe o taxă suplimentară. Școala nu afișează public, în informațiile disponibile în prezent, o sumă actualizată clară pentru acest serviciu, astfel că prețul trebuie solicitat separat.

Important este, însă, că acest program nu li se aplică Evei și lui David Măruță în actualul an școlar, pentru că ambii au depășit nivelurile pentru care este disponibil programul prelungit. În cazul lor, programul școlar este deja mai lung. Pentru nivelurile gimnaziale, cursurile se pot desfășura până în jurul orei 15:00, iar pentru elevii mai mari ziua de școală poate ajunge până la 15:45.

Masa și transportul pot fi plătite separat

Școala dispune de cantine proprii și oferă prânzul elevilor. Meniurile sunt concepute cu atenție la partea nutrițională, iar instituția menționează și existența unor variante pentru elevii cu alergii, intoleranțe sau alte nevoi alimentare. În funcție de nivelul de studiu și pachetul aferent, masa poate reprezenta, însă, un cost separat față de taxa standard de școlarizare. Și transportul școlar este disponibil contra cost. Elevii pot beneficia de serviciul de autobuz al școlii, însă acesta este un serviciu suplimentar și nu trebuie considerat inclus automat în taxa anuală.

Uniforma este obligatorie

Un alt element al sistemului britanic este uniforma școlară. Elevii trebuie să poarte uniformă, existând variante pentru sezonul cald și pentru sezonul rece, dar și echipament destinat orelor de educație fizică. Și aceste articole pot presupune cheltuieli separate de taxa anuală, în funcție de nivelul de studiu. Pe lângă programul academic, elevii au acces la o gamă largă de activități extracurriculare. Printre acestea se numără fotbal, baschet, înot, atletism, volei, tenis de masă, șah, muzică, artă, dans, balet, karate, dezbateri și limbi străine. Nu toate activitățile suplimentare trebuie, însă, considerate automat incluse în taxa de școlarizare. În funcție de club, deplasare sau serviciul ales, pot exista costuri adiționale.

Ce sistem de învățământ urmează Eva și David Măruță

Cambridge School of Bucharest este o școală internațională în care limba de predare este engleza și care urmează curriculumul britanic. Instituția școlarizează copii de la vârsta de aproximativ trei ani până la 18 ani, iar în clasele superioare elevii se pregătesc pentru examene și calificări internaționale precum IGCSE și A-Level.

Clasele au, potrivit informațiilor publicate despre instituție, în medie 22-24 de elevi, iar numărul maxim ajunge la 26.

Pe lângă engleză, elevii au posibilitatea să studieze limbi precum franceza, germana, spaniola, chineza, araba, turca și româna. Școala dispune, printre altele, de laboratoare de științe, spații pentru informatică, bibliotecă, zone de studiu, cantine și facilități sportive.

Pentru familia Măruță, educația copiilor a reprezentat întotdeauna un subiect important. Andra a vorbit, în trecut, despre felul în care îi privește pe Eva și David crescând și despre modul în care aceștia își construiesc treptat personalitatea, valorile și propriile alegeri.

În anul școlar 2026-2027, această investiție în educație se traduce, numai din taxele de școlarizare raportate pentru clasele celor doi, într-o sumă de aproximativ 38.000 de euro pe an. Costul final poate fi, însă, mai mare dacă sunt adăugate masa, transportul, uniformele sau alte servicii și activități opționale.

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