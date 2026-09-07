Alina Pușcău, dezvăluiri dureroase despre lupta cu cancerul de sân. Fosta concurentă de la Asia Express a povestit despre diagnostic și chimioterapie.

Alina Pușcău, noi mărturisiri dureroase despre boala cu care se luptă: „Știu că sunt puternică, dar este foarte greu” | Hepta

Alina Pușcău a făcut mărturisiri dureroase despre boala cu care se confruntă. Fosta concurentă de la Asia Express a vorbit, în cadrul unui podcast realizat de Angela Martini, despre perioada dificilă pe care o traversează și despre lupta cu cancerul de sân.

Alina Pușcău, noi mărturisiri dureroase despre boala cu care se luptă

Cele două prietene se cunosc încă din 2011, iar Alina și-a deschis sufletul în fața acesteia și a povestit cum a primit diagnosticul și cum a trecut prin primele etape ale tratamentului.

Vedeta a mărturisit că această experiență a apropiat-o mai mult de Dumnezeu și a făcut-o să privească viața și propria persoană dintr-o perspectivă diferită.

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„Boala aceasta m-a făcut să fiu mai aproape de Dumnezeu și să mă întorc la El. Știu că e un lucru rău care mi se întâmplă, nu vreau ca oamenilor să le pară rău pentru mine. Este cea mai bună perioadă din viața mea, mă ajută să descopăr cine sunt de fapt. Știu că toți ne gândim la Hollywood, faimă, toți încercăm să demonstrăm că suntem mai mult decât frumusețea noastră. E așa greu să fii acceptat în această societate, dar cred că ceea ce mi se întâmplă nu e despre societate, este despre Dumnezeu, să te întorci înapoi la Dumnezeu. El are un plan pentru fiecare dintre noi”, a spus Alina în timpul podcastului.

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Alina Pușcău, despre momentul în care a aflat că are tumori

Alina și-a amintit și momentul în care a început să simtă că ceva nu este în regulă. Vedeta a povestit că a simțit o senzație de arsură la unul dintre sâni și a decis să meargă la spital pentru investigații.

„Doctorița s-a albit la față și mi-a zis: «Ai trei tumori. Nu am voie să spun, dar 60% e posibil să ai cancer, trebuie să mergi să faci un RMN». Am început să plâng. Îmi amintesc că mă gândeam: «Ce o să fac cu viața mea? Ce o să fac?»”, a povestit Alina.

Ulterior, investigațiile medicale au continuat, iar vedeta a mărturisit că starea sa fizică se schimba de la o zi la alta.

„Nu aveam poftă de mâncare. Deveneam tot mai slabă și nu înțelegeam ce se întâmplă. Am fost, am făcut un RMN și doctorul m-a întrebat dacă mi-am înghețat ovulele, dacă am copii. Mi-au spus că ar trebui să le îngheț pentru că va trebui să încep să fac chimioterapie. Mi s-a spus că am patru tumori și erau destul de mari. Trebuia să mă mișc repede și să fac o biopsie. Aceasta a fost confirmarea că am cancer”, a mai declarat ea.

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Alina a povestit că, în acel moment, a simțit că trebuie să fie mult mai atentă la propriul corp și să își acorde prioritate. Vedeta a vorbit și despre decizia de a urma tratamentul în Los Angeles, precum și despre perioada în care a început chimioterapia.

„Știu că sunt puternică, dar este greu”, a declarat Alina Pușcău în timpul podcastului.

Mărturisirile sale au fost urmărite cu emoție de comunitatea care o susține, vedeta vorbind deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.