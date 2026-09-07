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Asia Express sezonul 9, 7 septembrie 2026. Reacția lui Maurice Munteanu când a ajuns în fața unor copii. Ce a făcut Cheloo

În ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Maurice Munteanu a avut o reacție neașteptată atunci când a ajuns în fața unor copii, la o școală din Uzbekistan. Află cum s-a descurcat Cheloo ca profesor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 23:34 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 23:52
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Descoperă cum s-a descurcat Cheloo la misiunea de la școală, la Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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A fost o zi plină de misiuni pentru concurenții de la Asia Express-Drumul Mătăsii, în ediția din 7 septembrie 2026, emisiune din programul TV al Antenei 1. După ce au reușit să facă rost de rechizite, la bazar, concurenții au mers la o școală, acolo unde au fost nevoiți să fie, pe rând, profesor și elev. Descoperă în rândurile de mai jos cum a reacționat Maurice Munteanu când a ajuns în fața copiilor, dar și cum s-a descurcat Cheloo ca profesor.

Ce reacție a avut Maurice Munteanu când a ajuns în fața unor copii, la o școală din Uzbekistan. Cum s-a descurcat Cheloo ca profesor, la Asia Express-Drumul mătăsii

După ce s-au tocmit și au făcut rost de lunga listă de rechizite școlare, concurenții au fost trimiși de Irina Fodor la o școală din Uzbekistan, acolo unde îi aștepta o misiune deloc ușoară.

„E timpul să să începeți să învățați cuvinte în limba uzbekă. O să primiți o listă cu 20 de animale. Trebuie să mimați fiecare animal în așa fel încât copiii să îl poată ghici pentru a vă putea spune cuvântul în uzbekă. Când expiră timpul veți fi testați în sala de clasă. Nu aveți voie să vă notați denumirile în uzbekă. Succes! Țuca!”, scria pe mission board.

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Maurice Munteanu și Connie Preda au ajuns în fața copiilor și s-au prezentat, apoi au început un joc de mima cu animale, pentru a afla denumirile în uzbekă ale vietăților de pe lista primită.

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„Am mimat, poate am fost penibil, poate nu. Pe mine copiii mă omoară, mă ucid, este unul dintre regretele supreme ale vieții mele, că nu am copii! Mă termina asta cu copiii”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de concurentul de la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Cheloo alături de elevi, la o școală din Uzbekistan

Cheloo alături de elevi, la o școală din Uzbekistan

Un alt detaliu inedit a fost faptul că acesta nu s-a ferit să mimeze într-un mod cât mai comic și să înceapă astfel un joc extrem de distractiv cu elevii. După ce au aflat denumirile animalelor, el și Connie au mers să fie ascultați de profesoară.

Rând pe rând și alte echipe au ajuns la respective școală și un moment cu totul și cu totul aparte a fost atunci când publicul l-a putut vedea pe Cheloo în ipostaza de profesor!

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Cu zâmbetul pe buze și părând că se distrează, artistul nu s-a ferit să intre în jocul de mima, ba chiar a încercat să se facă plăcut copiilor: „Am fost maimuță, am fost iepuraș, am fost șarpe, am fost scorpion, crab, tot!”, a fost confesiunea acestuia, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

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