Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express-Drumul Eroilor ajunge în Hanoi. Concurenții se luptă azi pentru imunitatea mică. Emisiunea, lider detaşat de audiență

Asia Express-Drumul Eroilor ajunge în Hanoi. Concurenții se luptă azi pentru imunitatea mică. Emisiunea, lider detaşat de audiență

Emisiunea Asia Express-Drumul Eroilor a fost lider detașat de audiență cu ediția din 29 septembrie 2025. Ce se întâmplă în ediția următoare, din 30 septembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 12:31 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 12:38
Galerie
Descoperă ce surprize aduce ediția din 30 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor | Antena 1

Drumul spre marea imunitate din Asia Express a fost presărat, în ediția de aseară, cu provocări neașteptate, cu supă și tutun. Alex și Ștefan au reușit să obțină imunitatea mult dorită, după ce au ajuns pe locul secund și au folosit cu istețime Jokerul câștigat cu o zi înainte, care le-a oferit și răgazul de odihnă atât de necesar.

A fost o ediție plină de umor, dar și de tensiuni firești într-o competiție cu o miză uriașă, care a ținut publicul lipit de micile ecrane și a făcut din Asia Express lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.

Emisiunea Asia Express-Drumul Eroilor a fost lider detașat de audiență cu ediția din 29 septembrie 2025. Ce se întâmplă în ediția următoare, din 30 septembrie 2025

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.2 puncte de rating și 25.4% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4.7 puncte de rating și 19.3% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.3 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, poziția secundă înregistrând 4.3 puncte de rating și 13.7% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 4.9 puncte de rating și 15.9% cotă de piață. În minutul de aur, 20.55, peste 1.1 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Karmen, moment de tensiune până la lacrimi: „Mi-era dor de Sofi”

Drumul Eroilor continuă în Vietnam și ajunge diseară, de la 20.30, la destinația finală a acestei etape: metropola Hanoi. Până să ajungă însă în inima capitalei vietnameze, echipele calificate vor lupta la un joc de amuletă care va naște cele mai aprinse discuții din acest sezon.

Odată ajunși pe traseu, concurenții vor descoperi muzica tradițională vietnameză, interpretată la un instrument special – vioara Dan Nhi. Ei trebuie să memoreze melodia cântată în templu, apoi să iasă pe stradă și să o fredoneze localnicilor, pentru a afla titlul cântecului. Dacă răspunsul este corect, muzicianul le va interpreta o nouă melodie, iar proba se repetă până când primesc plicul cu destinația următoare, locul unde Irina îi așteaptă cu verdictul pentru imunitatea mică.

Surprizele nu se opresc aici. Înainte de a o întâlni pe Irina, concurenții primesc și un mesaj pe telefon: trebuie să găsească un localnic, să-l învețe refrenul celebrei piese românești „Gașca mea” și să vină împreună cu acesta la punctul de întâlnire. Între cultura autentică a Vietnamului, tensiunile din jocurile de amuletă și momentele pline de umor și emoție, ediția de marți promite o cursă memorabilă pe Drumul Eroilor și care poate fi văzută și pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban all si National

colaj foto cu irina fodor si mara banica alaturi de serghei mizil la asia express drumul eroilor
+3
Mai multe fotografii

Perioada 29 septembrie 2025

Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat la plantația de tutun și ce echipă a câștigat imunitatea ma...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Observatornews.ro La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat la plantația de tutun și ce echipă a câștigat imunitatea mare
Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat la plantația de tutun și ce echipă a câștigat...
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Gestul făcut de Ștefan Floroaica și Alex cu privire la echipa Alina Pușcău și Cristina
Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Gestul făcut de Ștefan Floroaica și Alex cu privire la echipa Alina...
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în mediul online
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ... Libertatea.ro
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard euro/săptămână
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard... Jurnalul
Puterea zilei de miercuri: cum să folosești această vibrație pentru curaj și succes
Puterea zilei de miercuri: cum să folosești această vibrație pentru curaj și succes Kudika
Nicușor Dan, gafă uriașă la Timișoara. Momentul a fost stânjenitor, a fost întors din drum de SPP
Nicușor Dan, gafă uriașă la Timișoara. Momentul a fost stânjenitor, a fost întors din drum de SPP Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fată a murit în timpul unui
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie Observator
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
IARNĂ în toată regula pe Transfăgărășan la final de septembrie. Temperaturile au scăzut sub pragul înghețului. S-a depus strat de zăpadă
IARNĂ în toată regula pe Transfăgărășan la final de septembrie. Temperaturile au scăzut sub pragul... Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a făcut rinoplastie
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x