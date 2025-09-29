Cursa plină de adrenalină și emoții de la Asia Express – Drumul Eroilor a adus în ediția din 29 septembrie 2025 un moment încărcat de tensiune pentru Karmen.

Artista, care face echipă cu prietena ei, Olga Bercari, a avut parte de una dintre cele mai dificile încercări de până acum, atunci când autostopul – element-cheie al competiției – părea imposibil de realizat.

Asia Express sezonul 8, 29 septembrie 2025. Karmen, moment de tensiune până la lacrimi: „Mi-era dor de Sofi”

După minute întregi în care niciun șofer nu părea dispus să le ia la drum, Karmen a cedat presiunii emoționale. Dorul de familie și de fiica ei, Sofi, a copleșit-o, iar lacrimile au venit firesc, chiar în momentul în care situația părea să se schimbe.

„Eu rămăsesem fără vreo urmă de speranță. Când a zis DA șoferul, nu am crezut. Eu cred că am stat vreo oră și. Când am urcat în mașină m-am relaxat cu totul. Când m-am relaxat mi-a venit rău”, a mărturisit Karmen, cu ochii în lacrimi.

Deși de la începutul competiției și-a promis că nu va dramatiza și că va încerca să fie puternică, artista nu a mai reușit să-și țină emoțiile în frâu:

„De când am venit în Asia am zis să nu plâng prea mult și să nu fac vreo dramă, dar în momentul ăla efectiv voiam să-mi iau copilul în brațe, la mine în pat! Mi-e dor de Sofi. Voiam să fiu cu mama, cu familia, acasă la mine. Aveam nevoie de ai mei!”, spune Karmen.

Olga a încercat să o încurajeze și să o readucă în spiritul competiției, însă momentul vulnerabil al lui Karmen a arătat, încă o dată, ce înseamnă provocările extreme ale show-ului. Dincolo de traseele epuizante și probele pline de adrenalină, Asia Express scoate la suprafață și fragilitatea concurenților, rupți de confortul de acasă și de cei dragi.

