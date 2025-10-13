Bordea și Cortea, echipa surpriză în etapa a șasea de pe Drumul Eroilor, în Asia Express

Antena Căutare
Cei doi vin să ridice miza acestei curse spectaculoase, pentru că, odată cu ei, se pun la bătaie 10.000 de Euro.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 10:21 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 10:31
Diseară, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează primul episod al etapei cu numărul șase din Asia Express – Drumul Eroilor. Această etapă va fi difuzată pe parcursul a patru seri consecutive, luni, marți, miercuri și joi, de la ora 20:30 și promite să fie una cu totul specială. Motivul? În competiție intră Bordea și Cortea, câștigătorii sezonului 5 America Express.

Citește și: Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”

Cei doi vin să ridice miza acestei curse spectaculoase, pentru că, odată cu ei, se pun la bătaie 10.000 de Euro. Regula este simplă: dacă Bordea și Cortea reușesc să câștige unul dintre jocurile de amuletă sau una dintre imunitățile puse în joc, vor încasa automat 2.500 de Euro.

Cum în această etapă sunt programate două jocuri de amuletă și două imunități, premiul total pus în joc este de 10.000 de Euro – sumă care poate fi câștigată de Bordea și Cortea sau se poate adăuga marelui premiu final. Astfel, nu doar orgoliul de foști câștigători este testat, ci și determinarea celorlalte echipe, care pot transforma intrarea lor într-o șansă de a crește valoarea premiului cel mare.

Rămâne de văzut cât de greu se vor adapta Bordea și Cortea în Asia, după ce în America de Sud limba nu a fost un impediment major, și în ce măsură celelalte echipe vor reuși să se alieze pentru a direcționa cei 10.000 de Euro către potul final.

Citește și: Mesajul transmis de Serghei Mizil după eliminarea de la Asia Express - Drumul Eroilor. Ce a postat pe rețelele sociale

În episodul de luni seara, concurenții vor avea parte de o misiune inedită și provocatoare: vor trebui să pregătească masa pentru o familie de localnici. Vor porni cu o sobiță, însă ingredientele principale vor trebui obținute chiar de ei.

Primul pas va fi să prindă șase țipari masculi, învățând mai întâi cum să facă diferența dintre masculi și femele. Ulterior, vor avea de procurat al doilea ingredient, șobolanul de bambus, pe care îl vor preda gospodinei care îi va ajuta să pregătească masa.

Odată ingredientele asigurate, concurenții vor aprinde sobița, vor toca țiparii și șobolanii, îi vor prăji și îi vor combina cu legume, sosuri și orez. După ce vor gusta ei înșiși preparatul, îl vor servi familiei gazdă, urmând să descopere care va fi următorul pas al cursei.

Cum se vor descurca aceştia, rămâne de văzut diseară, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Citește și: Radu Vâlcan și Irina Fodor, ipostază neașteptată. Cum s-au pozat cei doi. Reacția fanilor nu a întârziat să apară

