Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”

Mara Bănică și Serghei Mizil au părăsit aseară competiția Asia Express. Iată ce mesaj a postat jurnalista.

A cincea etapă din Asia Express - Drumul Eroilor s-a dovedit a fi una extrem de dificilă, unii concurenți având nevoie și de ajutorul medicilor.

Mara Bănică și Serghei Mizil au fost una dintre cele cinci echipe care au ajuns în lupta pentru ultima șansă. Din păcate, parcursul lor în emisiune s-a încheiat.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 7 octombrie 2025. Serghei Mizil și Mara Bănică au rămas cu mașina în drum. Ce le-a cerut șoferul

Ce mesaj a transmis Mara Bănică după eliminarea de la Asia Express - Drumul Eroilor

Articolul continuă după reclamă

Adrenalina, spiritul competiției, aventura și tensiunile nu au lipsit nici din această etapă în Vietnam. Asia Express - Drumul Eroilor continuă însă fără Mara și Serghei, cei doi ajungând ultimii la Irina Fodor, care a descoperit în cufăr insigna roșie.

Plecarea lor a stârnit multe reacții, de la concurenții, dar și de la telespectatori. Atât colegii de la Asia Express, cât și publicul își doreau ca Mara Bănică și Serghei Mizil să continue pe Drumul Eroilor, însă surprizele fac parte din aventura Asia Express, iar cei doi au fost nevoiți să-și ia rămas-bun.

„Ne-am atașat foarte mult de el!” a mărturisit Dan Alexa.

„Ai fost erou pe Drumul Eroilor!” a completat Karmen Simionescu.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Spiritele s-au încins între Anda Adam și Mara Bănică la cazare. De ce a răbufnit artista

După difuzarea ediției la televizor, Mara Bănică a transmis un mesaj emoționant:

„Că e cea mai spectaculoasă producție de televiziune din România, nu cred că se îndoiește cineva.

Eu am mers până la jumătate, cum am putut mai bine în condițiile date. Nu m-am plâns, apoi m-am plâns, am tras, am vorbit până am răgușit, am fost atentă, am fost nervoasă, m-am bucurat, uneori neatentă, am râs, am plâns, m-am necăjit… ca-n viață! Cred că am avut toate trăirile posibile.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Cine a câștigat amuleta și Jokerul din etapa cinci. Surpriză pentru concurenți

Una peste alta, vorba unui prieten adevărat, în viață ne învățăm lecțiile. Asia a fost una dintre învățături, mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine în această călătorie!

Mona, Diana, Irina, Robert, Khuti, Dan, Alexandra, Luigi și tuturor din echipă, un mare mulțumesc! Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!” a scris Mara Bănică pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Asia Express sezonul 8, 5 octombrie 2025. Ce au pățit Mara Bănică și Serghei Mizil după ce au vorbit în română cu un localnic

Asia Express - Drumul Eroilor continuă la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.