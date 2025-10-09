Mesajul transmis de Serghei Mizil după eliminarea de la Asia Express - Drumul Eroilor. Ce a postat pe rețelele sociale

Serghei Mizil a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce a fost eliminat de la Asia Express - Drumul Eroilor, în ediția de pe 8 octombrie 2025.

O nouă eliminare a avut loc în etapa cinci din Asia Express - Drumul Eroilor, după cursa pentru ultima șansă. De data aceasta, Serghei Mizil și Mara Bănică nu au mai putut fi salvați de insignă, așa cum s-a întâmplat în al patrulea stage.

Competiția a fost aprigă între cele trei echipe care au riscat eliminarea. Anda Adam și Joseph, Emil Rengle și Alejandro Fernandez, Mara Bănică și Serghei Mizil au făcut tot ce au putut pentru a rămâne în competiția de pe Drumul Eroilor.

Un lucru este cert, oboseala și presiunea misiunilor și-au pus amprentele asupra concurenților. Chiar înainte de cursa pentru ultima șansă, Serghei Mizil a avut nevoie de îngrijiri medicale. Mai mult, coechipiera lui a plecat singură pe traseu, urmând ca omul de afaceri să o însoțească atunci când îi va scădea tensiunea.

Deși nu a avut voie să facă efort fizic, concurentul s-a alăturat Marei Bănică imediat cum a primit acordul medicului. Cei doi au reușit să treacă peste toate misiunile, însă au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Serghei Mizil își dorea să părăsească emisiunea. Încă din etapa patru a competiției, acesta dezvăluia că vrea ca insigna din cufăr să fie roșie.

Ce mesaj a transmis Serghei Mizil în mediul online, după ce a fost eliminat de la Asia Express - Drumul Eroilor

La scurt timp de la difuzarea ediției în care Serghei Mizil și Mara Bănică sunt eliminați de la Asia Express, omul de afaceri a hotărât să publice pe contul de Instagram un mesaj emoționant. Prin intermediul acestuia, concurentul a mulțumit tuturor pentru experiența trăită.

„Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi. Și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal 🫶🏽 Să fie veselie”, a scris Serghei Mizil în dreptul unor poze cu el și Mara Bănică de pe Drumul Eroilor.

Postarea acestuia a strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Până și colegii de la Asia Express i-au lăsat câte un mesaj.

„Ai fost și vei rămâne eroul acestui sezon. O deosebită plăcere să te descoperim, Serghei”, i-a scris Emil Rengle.

„Tu ești numărul 1”, i-a mai dezvăluit Anda Adam.

„Te iubim!”, a mai adăugat Cristina Postu.

„Respect! Ați fost sarea și piperul din emisiune”, „Ai fost minunat și autentic, fără vrăjeli”, „Ești un om deosebit!” sau „Felicitări Mara și Serghei! Îmi pare foarte rău că ați ieșit din concurs!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30.