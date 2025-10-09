Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Mesajul transmis de Serghei Mizil după eliminarea de la Asia Express - Drumul Eroilor. Ce a postat pe rețelele sociale

Mesajul transmis de Serghei Mizil după eliminarea de la Asia Express - Drumul Eroilor. Ce a postat pe rețelele sociale

Serghei Mizil a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce a fost eliminat de la Asia Express - Drumul Eroilor, în ediția de pe 8 octombrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 12:56 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 14:04
Galerie
Serghei Mizil a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce a fost eliminat de la Asia Express - Drumul Eroilor | Antena 1

O nouă eliminare a avut loc în etapa cinci din Asia Express - Drumul Eroilor, după cursa pentru ultima șansă. De data aceasta, Serghei Mizil și Mara Bănică nu au mai putut fi salvați de insignă, așa cum s-a întâmplat în al patrulea stage.

Competiția a fost aprigă între cele trei echipe care au riscat eliminarea. Anda Adam și Joseph, Emil Rengle și Alejandro Fernandez, Mara Bănică și Serghei Mizil au făcut tot ce au putut pentru a rămâne în competiția de pe Drumul Eroilor.

Un lucru este cert, oboseala și presiunea misiunilor și-au pus amprentele asupra concurenților. Chiar înainte de cursa pentru ultima șansă, Serghei Mizil a avut nevoie de îngrijiri medicale. Mai mult, coechipiera lui a plecat singură pe traseu, urmând ca omul de afaceri să o însoțească atunci când îi va scădea tensiunea.

Deși nu a avut voie să facă efort fizic, concurentul s-a alăturat Marei Bănică imediat cum a primit acordul medicului. Cei doi au reușit să treacă peste toate misiunile, însă au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Alina Pușcău și Serghei Mizil au ajuns pe mâinile medicilor. Ce au pățit concurenții

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Serghei Mizil își dorea să părăsească emisiunea. Încă din etapa patru a competiției, acesta dezvăluia că vrea ca insigna din cufăr să fie roșie.

Ce mesaj a transmis Serghei Mizil în mediul online, după ce a fost eliminat de la Asia Express - Drumul Eroilor

La scurt timp de la difuzarea ediției în care Serghei Mizil și Mara Bănică sunt eliminați de la Asia Express, omul de afaceri a hotărât să publice pe contul de Instagram un mesaj emoționant. Prin intermediul acestuia, concurentul a mulțumit tuturor pentru experiența trăită.

Citește și:

„Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi. Și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal 🫶🏽 Să fie veselie”, a scris Serghei Mizil în dreptul unor poze cu el și Mara Bănică de pe Drumul Eroilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea acestuia a strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Până și colegii de la Asia Express i-au lăsat câte un mesaj.

„Ai fost și vei rămâne eroul acestui sezon. O deosebită plăcere să te descoperim, Serghei”, i-a scris Emil Rengle.

„Tu ești numărul 1”, i-a mai dezvăluit Anda Adam.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 7 octombrie 2025. Serghei Mizil și Mara Bănică au rămas cu mașina în drum. Ce le-a cerut șoferul

„Te iubim!”, a mai adăugat Cristina Postu.

„Respect! Ați fost sarea și piperul din emisiune”, „Ai fost minunat și autentic, fără vrăjeli”, „Ești un om deosebit!” sau „Felicitări Mara și Serghei! Îmi pare foarte rău că ați ieșit din concurs!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Colaj cu Serghei Mizil și Mara Bănică la Asia Express alături de Irina Fodor, la eliminare
+17
Mai multe fotografii

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30.

Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”...
Înapoi la Homepage
AS.ro FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani
Observatornews.ro De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte" De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia" Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Ce echipă a fost eliminată de pe Drumul Eroilor în etapa cinci: „Mai rar așa ceva!”
Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Ce echipă a fost eliminată de pe Drumul Eroilor în etapa cinci: „Mai...
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele Catine.ro
Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Joseph Adam a fost scos din sărite de soția lui, Anda Adam. Ce s-a întâmplat: „Taci!”
Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Joseph Adam a fost scos din sărite de soția lui, Anda Adam. Ce s-a...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat Jurnalul
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă Kudika
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul preşedinte a fost prins în fapt
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu 49 de kilometri pe oră în localitate
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu... Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui: „Știam că era în Argentina”
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui:... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x