Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 12:22 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 12:44
Asia Express se vede din septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede din 7 septembrie pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

