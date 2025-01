Cine e Olga Barcari, colega lui Karmen Simionescu de la Asia Express. Cu ce se ocupă bruneta

Telespectatorii vor avea ocazia să o vadă pe Olga Barcari în cel mai nou sezon de Asia Express. Superba brunetă a acceptat provocarea vieții sale alături de Karmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune.

Nouă echipe de vedete se pregătesc să pornească în cea mai surprinzătoare experiență din viața lor, la Asia Express 2025. Olga Barcari se numără printre cei care urmează să își înfrângă temerile pe un traseu plin de obstacole și situații dificile.

Frumoasa brunetă o va avea aproape pe Karmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune. Cele două sunt hotărâte să ajungă cât mai departe în competiție și să arate publicului că locul lor este în cursă.

Cine e Olga Barcari, colega de echipă a lui Karmen Simionescu de la Asia Express 2025

Olga Barcari a intrat în atenția presei după ce s-a zvonit că ar avea o relație cu Cătălin Bordea. Speculațiile au apărut la scurt timp de la despărțirea comediantului de fosta soție, Livia Eftimie. Iată cine este, de fapt, colega de echipă a lui Karmen Simionescu.

Frumoasa brunetă are 37 de ani și se laudă cu o carieră de succes în domeniul frumuseții. Aceasta este un hairstylist renumit la noi în țară, motiv pentru care foarte multe vede îi trec pragul pentru diferite schimbări de look.

Olga Barcari De la Asia Express 2025 este din Republica Moldova, însă locuiește de mulți ani în România. Concurenta reality show-ului a reușit să pună bazele unei afaceri profitabile în ziua de astăzi.

Ce au spus Olga Barcari și Karmen Simionescu despre participarea la Asia Express 2025

Olga Barcari și Karmen Simionescu sunt nerăbdătoare să plece în Asia Express. Acestea își doresc să se bucure din plin de tot ce o să le ofere experiența, încercând să își depășească limitele fizice și psihice.

Concurentele de la Asia Express 2025 - Drumul Eroilor sunt pregătite să își caute cazare, să treacă prin situații imprevizibile și să lupte pentru cea mai mare miză a competiției: marele premiu.

„Participarea la Asia Express este mai mult decât o competiție, este vorba despre limite, rezistență, echipă. Ne-am dorit să trăim experiența asta extremă, să descoperim locuri noi, dar și să ne provocăm pe noi însele într-un mod cu totul diferit. E o oportunitate unică de a crea amintiri de neuitat și de a învăța lucruri noi”, au spus Olga Barcari și Karmen Simionescu înainte de plecarea în Asia Express - Drumul Eroilor.

„Eu cred în mine, pentru că lucrând cu femeile de atâta vreme, știu să las de la mine și să îi dau voie să facă ce vrea, eu am fost tot timpul în serviciul femeilor. Nu m-ar deranja ca prietena mea Karmen, fiind mai mică decât mine cu 10 ani, să zică că vrea să facem nu știu cum, ok, facem pentru că nu m-aș simți umilită. Prietenia noastră o să fie mai strânsă, chiar o să descopăr o soră, pentru că sunt destul de protectivă. (...)

Atuurile ei... este foarte plăcută, se face foarte plăcută, știe și limba engleză la perfecție, descurcăreață, la fel și eu, însă eu am trăit din greu, am avut momente în viață în care am rămas pe străzi. Sunt foarte puternică”, a mai povestit Olga Barcari la Xtra Night Show.