Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul

Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dat cărțile pe față. Detaliul recunoscut de vedetă, după numeroasele comentarii critice transmise de fani.

Anda Adam și Joseph, soțul ei, au deci să accepte provocarea emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, demonstrând de-a lungul zecilor de misiuni faptul că sunt una dintre cele mai puternice echipe din acest sezon.

Pe lângă numeroșii fani care îi laudă și îi admiră, au fost și voci mai critice care au „taxat-o” pentru faptul că și-a pierdut silueta de altădată. Supărată din cauza reacțiilor avute de unii dintre internauți, Anda Adam a reacționat și a dezvăluit câte kilograme are, de fapt.

În sezonul 8 al emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, nouă echipe au pornit într-o super aventurp de neuitat, printre acestea fiind și cea formată din Anda Adam și Joseph. Fără telefon și având doar un dolar pe zi, concurenții au fost nevoiți să descopere numeroasele provocări aduse de Filipine și Vietnam. Misiune după misiune, echipele au dat tot ce au avut mai bun pentru a primi plicurile către următoarele puncte de întâlnire, dar și pentru a câștigat amulete, imunități și Jokeri periculoși.

De-a lungul traseului, Anda Adam și Joseph au demonstrat faptul că sunt o echipă extrem de puternică și unită, chiar dacă nu au lipsit momentele în care au simțit că vor să renunțe la tot și să plece acasă.

Fanii artistei i-au transmis numeroase mesaje de susținere, însă nu au lipsit nici vocile critice. Se pare că nu puțini au fost cei care au comentat pe seama faptului că vedeta nu mai are silueta de odinioară. Supărată și deranjată de criticile primite, Anda Adam a răbufnit și a dat cărțile pe față, spunând câte kilograme are, de fapt:

„Sunt la sală și pentru toți haterii care dau comentarii din fața unor conturi false, pentru că nu au o viață… dacă ar avea o viață reală n-ar mai sta să comenteze atât. Asta sunt eu, așa arăt la 100 de kilograme cum spuneți voi. Într-adevăr, așa arată oamenii la 100 de kilograme. Întotdeauna la TV mai adăugați 10 kilograme peste greutatea pe care o au cei care apar la televizor. Știu foarte bine cum arăt. Cred că pot fi un exemplu pentru foarte multe femei și nu o să dau curs comentariilor voastre, pentru că nu am de ce. Eu știu mai bine cine sunt eu în realitate, iar ce vedeți voi la TV contează foarte mult și în funcție de cum se montează. Să nu credeți că celelalte echipe nu s-au enervat, nu au înjurat, nu s-au crizat… numai că nu întotdeauna se montează chiar tot.

Greutatea mea actuală este de 65 kilograme, iar greutatea mea ideală este de 55-56 kilograme atunci când sunt definită. Acum nu sunt definită. Nu am pătrățele pe abdomen acum, am chiar puțină burtică în partea de jos, care se reglează din alimentație. Nu merg la concurs de culturism ca să fiu tot timpul definită. Eu am promovat întotdeauna un stil de viață sănătos și nu am încurajat anorexia”, a spus Anda Adam, potrivit celor de la libertatea.ro.