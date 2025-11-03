Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul

Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul

Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dat cărțile pe față. Detaliul recunoscut de vedetă, după numeroasele comentarii critice transmise de fani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 12:04 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 21:34
Galerie
Descoperă câte kilograme are Anda Adam, de fapt | Antena 1

Anda Adam și Joseph, soțul ei, au deci să accepte provocarea emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, demonstrând de-a lungul zecilor de misiuni faptul că sunt una dintre cele mai puternice echipe din acest sezon.

Pe lângă numeroșii fani care îi laudă și îi admiră, au fost și voci mai critice care au „taxat-o” pentru faptul că și-a pierdut silueta de altădată. Supărată din cauza reacțiilor avute de unii dintre internauți, Anda Adam a reacționat și a dezvăluit câte kilograme are, de fapt.

Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a răbufnit și a dezvăluit totul

În sezonul 8 al emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, nouă echipe au pornit într-o super aventurp de neuitat, printre acestea fiind și cea formată din Anda Adam și Joseph. Fără telefon și având doar un dolar pe zi, concurenții au fost nevoiți să descopere numeroasele provocări aduse de Filipine și Vietnam. Misiune după misiune, echipele au dat tot ce au avut mai bun pentru a primi plicurile către următoarele puncte de întâlnire, dar și pentru a câștigat amulete, imunități și Jokeri periculoși.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Joseph a oferit o brățară de diamante unui taximetrist la autostop! Anda Adam: „Ești bolnav la cap”

De-a lungul traseului, Anda Adam și Joseph au demonstrat faptul că sunt o echipă extrem de puternică și unită, chiar dacă nu au lipsit momentele în care au simțit că vor să renunțe la tot și să plece acasă.

Fanii artistei i-au transmis numeroase mesaje de susținere, însă nu au lipsit nici vocile critice. Se pare că nu puțini au fost cei care au comentat pe seama faptului că vedeta nu mai are silueta de odinioară. Supărată și deranjată de criticile primite, Anda Adam a răbufnit și a dat cărțile pe față, spunând câte kilograme are, de fapt:

„Sunt la sală și pentru toți haterii care dau comentarii din fața unor conturi false, pentru că nu au o viață… dacă ar avea o viață reală n-ar mai sta să comenteze atât. Asta sunt eu, așa arăt la 100 de kilograme cum spuneți voi. Într-adevăr, așa arată oamenii la 100 de kilograme. Întotdeauna la TV mai adăugați 10 kilograme peste greutatea pe care o au cei care apar la televizor. Știu foarte bine cum arăt. Cred că pot fi un exemplu pentru foarte multe femei și nu o să dau curs comentariilor voastre, pentru că nu am de ce. Eu știu mai bine cine sunt eu în realitate, iar ce vedeți voi la TV contează foarte mult și în funcție de cum se montează. Să nu credeți că celelalte echipe nu s-au enervat, nu au înjurat, nu s-au crizat… numai că nu întotdeauna se montează chiar tot.

colaj foto cu anda adam si cu joseph, sotul ei, la asia express sezonul 8
+1
Mai multe fotografii

Greutatea mea actuală este de 65 kilograme, iar greutatea mea ideală este de 55-56 kilograme atunci când sunt definită. Acum nu sunt definită. Nu am pătrățele pe abdomen acum, am chiar puțină burtică în partea de jos, care se reglează din alimentație. Nu merg la concurs de culturism ca să fiu tot timpul definită. Eu am promovat întotdeauna un stil de viață sănătos și nu am încurajat anorexia”, a spus Anda Adam, potrivit celor de la libertatea.ro.

Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele s-au despărțit din nou! Ce veste au primit la finalul jocului individ... Ce este gaebul, creatura marină care le-a dat teroare concurenților de la Asia Express. De ce se mănâncă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Gestul emoționant al unui localnic care l-a impresionat pe Alexandru Ion la Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV
Gestul emoționant al unui localnic care l-a impresionat pe Alexandru Ion la Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
Asia Express, prima provocare solo a sezonului: concurenții se despart și pornesc singuri în cursă! Show-ul, lider de audiență
Asia Express, prima provocare solo a sezonului: concurenții se despart și pornesc singuri în cursă! Show-ul,...
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine Kudika
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x