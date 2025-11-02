Asia Express, 2 noiembrie 2025. Joseph a oferit o brățară de diamante unui taximetrist la autostop! Anda Adam: „Ești bolnav la cap”

Episodul 33 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 2 noiembrie 2025. Într-o etapă dificilă, concurenții s-au confruntat cu numeroase refuzuri la autostop. Joseph a încercat să convingă oamenii să îi ofere transport oferindu-le o brățară cu diamante, reușind în cele din urmă cu un taximetrist. Anda Adam a fost șocată de gestul acestuia și a reacționat imediat: „Nu știu ce e în capul tău, cred că ești bolnav la cap!”

Duminica, 02.11.2025, 22:25