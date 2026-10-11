Ce a făcut o femeie cu Alex de la Asia Express, chiar în fața lui Valerie Lungu. Concurenta nu și-a putut ascunde nemulțumirea

Înainte de jocul de amuletă din ediția de Asia Express de pe 11 octombrie 2026, echipele participante au fost machiate și costumate. Valerie Lungu a fost deranjată de felul în care doamna de la machiaj s-a ocupat de Alex Gîlcă.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost machiați înainte de a participa la jocul de amuletă. Felul în care iubitul ei a fost machiat, a înfuriat-o pe Valerie. În momentul în care doamna make-up artist l-a jurat pe Alex, apoi l-a atins cu degetul pe buză, a făcut-o pe Valerie să reacționeze:

„Ăștia n-au treabă cu igiena aici! A venit domnișoara mea cu o gentuță mizerabilă, cu pensule mizerabile cu care probabil a machiat tot anul. Când am văzut-o la Alex… Groaznică! Ceva ce nu se descrie vreodată!”, a spus Valerie la testimoniale.

Valerie, furioasă pe femeia care i-a atins buzele lui Alex: „Groaznică! Ceva ce nu se poate descrie!”

Concurenta Asia Express i-a atras atenția doamnei în timp ce aceasta îl machia pe Alex: „Nu face asta! Nu e igienic! Uite! Transpiră și pune mâinile pe buzele lui. Curg șiroaie de pe fruntea ei, se șterge și apoi vine și pune mâna pe gura lui”, a spus Valerie.

Articolul continuă după reclamă

În ediția de pe 11 octombrie 2026 jocul de amuletă are în centrul său una dintre cele mai fascinante tradiții ale regiunii: Opera Sichuan. Cunoscută pentru costumele elaborate, expresivitate și spectaculoasa artă a schimbării măștilor, aceasta pune echipele calificate în postura de a crea un spectacol de neuitat.

La jocul de amuletă s-au calificat Valerie și Alex și Mirela și Oana.

Etapa a șasea a competiției a adunat la start 6 echipe rămase în joc: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan și Valerie Lungu și Alex Gîlcă. La începutul sezonului 9 s-au mai aflat și: What’s UP și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă și Cheloo și Mihai Ban, care au fost eliminați.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY duminică de la 20:00 și luni, marți și miercuri de la 20:30.