Cea de-a şaptea ediție Asia Express-Drumul Mătăsii, lider incontestabil de audiență! Azi este cursa pentru ultima șansă

Cea de-a şaptea ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzată pe 15 septembrie 2026 pe Antena 1 şi AntenaPLAY, a venit la pachet cu noi provocări pentru concurenți, în lupta pentru imunitatea mică. Descoperă ce aduce ediția din 16 septembrie.

De la provocarea blocurilor de gheață, până în agitația din Taşkent, aceştia şi-au demonstrat şi abilitățile în „bucătărie”: au trebuit să prepare celebrele pâini uzbece NON. Zece pâini perfecte, modelate chiar de concurenți au plecat din brutărie cu un scop precis: să ajungă la localnici dispuşi să le consume integral, chiar în fața concurenților Asia Express, într-o luptă cu o miză mare: imunitatea mică. Cheloo şi Mihai Ban au ajuns primii la Irina, adjudecându-şi amuleta şi imunitatea mică, într-o ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Descoperă ce aduce ediția din 16 septembrie 2026 a show-ului din programul TV al Antenei 1.

Asia Express-Drumul Mătăsii, lider incontestabil de audiență pe 15 septembrie 2026

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:28 – 23:57, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a şaptea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.2 puncte de rating şi 27.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu MasterChef şi Burlacii: Foc în Paradis, înregistra 3.4 puncte de rating şi 15.4% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 5.9 puncte de rating şi 19.5% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.8 puncte de rating şi 12.6% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 4.9 puncte de rating şi 16.5% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4 puncte de rating şi 13.4% cota de piață.

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În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:54, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau lupta pentru imunitatea mică din Uzbekistan.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 23.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.2 puncte de rating și 25.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Ce aduce ediția din 16 septembrie 2026. Astăzi este cursa pentru ultima șansă

Diseară, de la ora 20:30, ultima etapă din Uzbekistan ajunge la unul dintre cele mai tensionate momente ale sale: Cursa pentru Ultima Șansă. Echipele aflate în pericol vor traversa Tașkentul într-o cursă intensă, desfășurată într-un oraș aglomerat, iar telespectatorii vor descoperi, prin ochii concurenților, câteva dintre cele mai spectaculoase locuri ale metropolei. De la uriașul Chorsu Bazar, la impresionantele stații de metrou și până la unul dintre locurile emblematice pentru gastronomia locală, traseul serii va transforma capitala Uzbekistanului într-un imens teren de joc.

Irina Fodor la Asia Express-Drumul Mătăsii

De-a lungul secolelor, Tașkentul a fost un important centru al regiunii, traversat de culturi și influențe diferite. Astăzi, orașul îmbină agitația unei capitale moderne cu tradițiile păstrate în piețe, gastronomie și spațiile sale emblematice. Iar concurenții vor avea ocazia să descopere toate aceste lumi într-o singură cursă, cu presiunea eliminării permanent în spate.

Una dintre opriri va fi Chorsu Bazar, una dintre cele mai cunoscute piețe ale orașului. Sub cupola sa uriașă, printre sute de comercianți, produse și meșteșuguri locale, concurenții vor trebui să găsească o serie de indicii și să rezolve o ecuație care îi va conduce către următoarea etapă a misiunii.

Tot aici îi așteaptă și o provocare cu totul diferită. Tașkentul are o lungă tradiție a spectacolelor și divertismentului, iar de această dată concurenții vor fi cei care trebuie să intre în rolul artiștilor. După experiența mânuirii păpușilor, ei vor avea de pregătit noi momente artistice, chiar în mijlocul agitației din Chorsu Bazar.

Cursa îi va purta apoi în subteran, într-unul dintre locurile spectaculoase ale capitalei: metroul din Tașkent. Echipele vor porni din stația Chorsu și vor trebui să identifice, cu ajutorul localnicilor, stația decorată în onoarea cosmonauților sovietici. Pentru a demonstra că au ajuns unde trebuie, concurenții vor avea nevoie de o fotografie cu Yuri Gagarin, înainte de a primi următorul indiciu.

Din subteran, cursa revine pe străzile aglomerate ale orașului și ajunge în cele din urmă într-un loc emblematic pentru gastronomia Uzbekistanului: Besh Qozon, în apropierea Tashkent Television Tower.

Aici, vedeta este plov-ul, mâncarea națională a Uzbekistanului. De data aceasta, concurenții nu vor fi însă doar spectatori. Ei vor trebui să intre în ritmul unuia dintre cele mai cunoscute locuri în care se pregătește acest preparat, să învețe denumiri în limba uzbekă, să preia comenzile și să servească mai mulți clienți. Orice greșeală poate aduce penalizări și, într-o Cursă pentru Ultima Șansă, fiecare minut pierdut poate deveni decisiv.

Bazar, momente artistice, un metrou spectaculos și unul dintre preparatele-simbol ale țării – Tașkentul își va dezvălui în această seară mai multe dintre fețele sale, într-o cursă în care concurenții nu vor avea însă prea mult timp să le admire.

Cine va reuși să țină pasul cu ritmul capitalei, cine va ajunge primul la Irina Fodor și, mai ales, ce verdict va aduce finalul ultimei etape din Uzbekistan, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, la Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.

Asia Express – Drumul Mătăsii continuă duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 15 septembrie 2026



