Mirela Vaida și Oana au avut parte de o nouă provocare în Uzbekistan, una care le-a pus serios la încercare îndemânarea și rapiditatea.

Asia Express, 15 septembrie. Mirela Vaida, într-o ipostază neașteptată. Ce a pățit după ce și-a luat rolul de brutar în serios | antena 1

Cele două concurente au fost nevoite să pregătească pâine tradițională, să o coacă într-un cuptor specific și, ulterior, să meargă să o vândă.

Mirela Vaida, într-o ipostază neașteptată. Ce a pățit după ce și-a luat rolul de brutar în serios

Dacă la prima vedere sarcina putea părea una simplă, lucrurile s-au complicat în momentul în care au ajuns în fața cuptorului. Mirela știa deja câteva lucruri despre modul în care se prepară pâinea în Uzbekistan, după ce văzuse un vlog despre această tradiție, însă experiența directă s-a dovedit mult mai dificilă.

Pâinea trebuie introdusă și scoasă rapid din cuptor, iar orice ezitare poate transforma proba într-o adevărată provocare. Temperaturile ridicate și pereții cuptorului le-au obligat pe concurente să fie foarte atente la fiecare mișcare.

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„Repede, repede!”, au fost îndemnurile care s-au auzit în timpul momentului, semn că timpul și viteza erau extrem de importante.

Mirela Vaida a trebuit să fie atentă la fiecare mișcare

Una dintre cele mai dificile părți ale provocării a fost scoaterea pâinii din cuptor. Mirela Vaida a explicat că este foarte ușor să te arzi dacă nu ești suficient de atent, mai ales din cauza pereților extrem de fierbinți ai cuptorului.

„Văzusem într-un vlog cum se face pâinea în Uzbekistan, dar este destul de greu, că poți să te arzi de pereții cuptorului, să te miști repede, să scoți lopata”, a povestit Mirela.

Cu mâinile ocupate și cu presiunea timpului, concurentele au trebuit să se coordoneze pentru ca pâinile să fie scoase din cuptor fără incidente. Pentru Mirela, provocarea a fost și o ocazie de a descoperi cât de multă muncă se află în spatele unui produs pe care, de multe ori, îl considerăm atât de simplu.

După ce pâinile au fost pregătite și coapte, misiunea lor nu s-a încheiat. Cele două au trebuit să le vândă, ceea ce le-a obligat să interacționeze cu oamenii din Uzbekistan și să găsească rapid cumpărători.

Astfel, o activitate aparent obișnuită s-a transformat într-o nouă experiență solicitantă pentru Mirela Vaida și Oana. De la pregătirea aluatului și până la cuptorul încins și vânzarea produselor, cele două au trebuit să se adapteze din mers și să își împartă foarte bine sarcinile.