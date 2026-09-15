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Cea de-a şasea ediție Asia Express-Drumul Mătăsii, lider incontestabil de audiență! Azi, concurenții luptă pentru imunitatea mică

Emisiunea Asia Express-Drumul Mătăsii a fost lider de audiență cu ediția din 14 septembrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 10:18 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 10:22
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Cea de-a şasea ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzată aseară pe Antena 1 şi AntenaPLAY, i-a aruncat pe concurenți într-o zi plină de adrenalină, în care frigul și ploaia le-au pus la încercare rezistența în două misiuni complet diferite, iar fiecare secundă a contat în cursa pentru marea imunitate. Connie şi Maurice şi-au adjudecat imunitatea mare şi au locul asigurat în China, într-o ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Cea de-a şasea ediție Asia Express-Drumul Mătăsii, lider incontestabil de audiență cu ediția din 14 septembrie 2026

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 00:04, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a şasea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.1 puncte de rating şi 26.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu premiera serialului Fără Urmă, dar şi premiera Burlacii: Foc în Paradis, înregistra 2.9 puncte de rating şi 12.8% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 5.9 puncte de rating şi 19.9% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3 puncte de rating şi 10% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 4.9 puncte de rating şi 16.7% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.2 puncte de rating şi 10.9% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:43, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau lupta pentru marea imunitate din Uzbekistan.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor atât pe intersecția cu premiera serialului Fără Urmă, la nivelul tututor segmentelor de public, înregistrând în intervalul 20.28 – 22.58 la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, 6.8 puncte de rating şi 26.6%, urmat de Pro TV, cu 3.2 puncte de rating şi 12.8% cota de piață, dar şi pe intersecția cu premiera Burlacii: Foc în paradis, la nivelul tuturor categoriilor de public, înregistrând în intervalul 22.58 – 00.26, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, 4.2 puncte de rating şi 27%, urmat de Pro TV, cu 2.1 puncte de rating şi 13.1% cota de piață
Antena 1 îşi continuă parcursul extraordinar înregistrat săptămâna trecută, când a dominat piața tv atât în Prime Time (cu o medie de 23.2% cota de piață), cât şi la nivelul întregii zile (20.2% cota de piață), la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani. Şi ieri, stația tv a ocupat prima poziție în clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.1 puncte de rating și 20.9% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.4 puncte de rating și 24.3% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Concurenții luptă pentru imunitatea mică, la Asia Express, ediția din 15 septembrie 2026

Ultima etapă din Uzbekistan continuă astăzi, de la ora 20:30, la Antena 1, cu o zi la capătul căreia se va decide cine câștigă imunitatea mică. Ediția debutează cu un joc spectaculos, desfășurat printre blocuri de gheață, iar cursa continuă apoi spre Tașkent, unde concurenții vor descoperi una dintre cele mai cunoscute și apreciate tradiții ale locului: prepararea pâinii uzbece.

Pâinea are un loc aparte în cultura Uzbekistanului, iar brutarii se bucură de un respect pe măsura tradiției pe care o duc mai departe. Fiecare familie de brutari are propria ștampilă, imprimată pe pâine, iar concurenții vor intra, pentru câteva ore, în această lume și vor trebui să învețe meșteșugul de la zero.

Pâinea tradițională uzbecă se numește NON, însă înainte de a începe prepararea ei, fiecare echipă va avea de trecut printr-o primă căutare. Undeva, în piață, îi așteaptă o ștampilă creată special pentru ei, cu inițialele numelor de pe rucsac. Urmărind harta și căutând printre tarabe, concurenții trebuie să identifice locul marcat cu simbolul lor și abia apoi pot începe adevărata misiune.

Zece pâini NON perfecte reprezintă obiectivul fiecărei echipe. Mai întâi, concurenții vor pregăti un kilogram de cocă după o rețetă precisă. Doar după ce aceasta va fi aprobată de judecător vor putea urmări demonstrația brutarului și vor învăța pașii prin care aluatul capătă forma specifică pâinii uzbece.

De aici înainte, totul va sta în mâinile lor. Cele zece pâini trebuie modelate așa cum au fost învățați și marcate cu propria ștampilă, iar judecătorul va urmări întregul proces. Nicio pâine care nu corespunde nu va fi acceptată, astfel că viteza, atât de importantă în Asia Express, va trebui de această dată dublată de atenție și îndemânare.

Dar nici ieșirea din brutărie nu înseamnă finalul provocării. Concurenții trebuie să ajungă la Center for Islamic Civilization cu cât mai multe dintre pâinile pregătite și ștampilate de ei. Pe drum însă îi așteaptă o ultimă condiție: trebuie să găsească un localnic dispus să mănânce în întregime una dintre pâinile făcute de ei.

Dacă persoana aleasă nu reușește să o termine, echipa va pierde pâinea respectivă și va trebui să găsească un alt om dispus să accepte provocarea. Astfel, fiecare încercare nereușită poate însemna o pâine mai puțin la destinație și poate cântări în rezultatul final.

De la un joc printre blocuri de gheață la agitația piețelor din Tașkent și cuptoarele în care se coace tradiționala NON, ziua îi va purta pe concurenți prin probe complet diferite, la capătul cărora se va decide cine pune mâna pe imunitatea mică.

Cine va stăpâni meșteșugul brutarilor uzbeci, câte pâini vor reuși echipele să ducă până la destinație și, mai ales, cine va câștiga imunitatea mică, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.

Asia Express – Drumul Mătăsii continuă diseară şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

colaj foto cu concurenti de la asia express
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Sursa: Fifty5Blue
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național
Perioada 14 septembrie 2026

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