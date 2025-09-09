Cea mai nouă ediție Asia Express, lider detașat de audiență. Diseară, concurenții sunt serviți cu balut pe Drumul Eroilor

Antena Căutare
Aseară, Asia Express – Drumul Eroilor a fost lider detaşat de audiență, pe toate segmentele de public, confirmând încă o dată statutul de cel mai urmărit reality-show de aventură din România.

Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 12:07 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 12:09
Difuzată în intervalul 20:30 – 00:03, ediția de ieri Asia Express a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cea de-a doua ediție Asia Express a înregistrat o audiență medie de 6.4 puncte de rating și 28.5% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 4.1 puncte de rating și 18% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.8 puncte de rating și 20.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul doi a obținut 3.9 puncte de rating și 13.5% cotă de piață. Show-ul de pe Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 4.8 puncte de rating și 16.6% cotă de piașă. În minutul de aur 21:44, peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor. Totodată, Antena 1 s-a impus ca lider de audiență şi în Prime Time, la nivelul publicului comercial, cu 5.3 puncte de rating şi 24.4% cota de piaţă.

După o cursă cu multă adrenalină și misiuni care au iscat numeroase discuții între concurenți, prima imunitate mare a sezonului a fost câștigată surprinzător de Mara Bănică și Serghei Mizil, care au demonstrat că mesajul de pe tricourile erou e cât se poate de adevărat: „eroii nu au vârstă”. Odată cu obținerea imunității, cursa a continuat pe Drumul Eroilor, iar tensiunea s-a simțit la fiecare pas. Concurenții vor fi provocați să își testeze abilitățile de vânzători – o probă ușoară pentru cei obișnuiți cu scena și interacțiunea directă cu publicul, dar extrem de dificilă pentru cei mai retrași, care descoperă că dialogul cu localnicii poate deveni un obstacol neașteptat.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției va fi confruntarea cu celebrul balut, oul eclozat considerat o delicatesă în Filipine. Reacțiile vor fi diverse: unii concurenți recunosc că preparatul nu este atât de greu de acceptat, în timp ce alții refuză categoric să îl guste, ajungând în fața Irinei Fodor cu lacrimi în ochi și cu grimase greu de ascuns. Ediția va aduce, însă, nu doar provocări culinare și situații tensionate, ci și momente pline de emoție. În cursa pentru imunitatea mică, actorul Alex Ion izbucnește în lacrimi, mărturisind cu sinceritate: „Pur și simplu mă bucur foarte mult că sunt aici.”

Nu ratați o nouă ediție Asia Express, diseară, de la 20:30, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY!

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban. All Urban si National

Perioada 8 septembrie 2025

