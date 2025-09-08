Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Cine a câștigat prima imunitate de pe Drumul Eroilor. Cum au reacționat adversarii

Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat prima imunicate de la Asia Express - Drumul Eroilor, în ediția 2 din 8 septembrie 2025. Adversarii au dezvăluit că rezultatul este o lecție pentru ei toți.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 23:57 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 23:35

După un început în forță la Asia Express - Drumul Eroilor și o nouă cursă istovitoare, echipele și Irina Fodor s-au strâns la careu pentru a afla cine a obțintu prima imunitate a sezonului 8. Miza uriașă și probele care le-au testat răbdarea concurenților, au scos la iveală și primele tensiuni între ei, iar cărțile s-au dat pe față la finalul zilei.

Mara Bănică și Serghei Mizil au câștigat prima imunicate de la Asia Express - Drumul Eroilor, în ediția 2 din 8 septembrie 2025. Cum au reacționat adversarii

A fost o zi care le-a testat atât limitele fizice, cât și răbdare tuturor. În cursa pentru imunitate, concurenții au lăsat deoparte prieteniile și s-au folosit de fiecare avantaj care le-a ieșit în cale. Cu toții au dat tot ce au avut mai bun, însă neatenția de la misiunui sau lipsa norocului de la autostop și-au spus cuvântul.

Odată ajunși cu toții la careu, Irina Fodor a anunțat clasamentul, dar și echipa care a câștigat prima imunitate de pe Drumul Eroilor, iar rezultatul i-a surprins pe toți. De asemenea, ea a precizat că echipa formată din Ștefan Floroaica și Alex Ion a suferit o defecțiune tehnică pe drum care le-a afectat timpul. Astfel, pentru că nu a fost vina lor, li s-au scăzut cele 7 minute întârziere din timpul total, ceea ce i-a făcut să urce o poziție în clasamentul din a doua ediție de la Asia Express - Drumul Eroilor, din 8 septembrie 2025.

„O să încep de la sfârșitului clasamentului. Ultimele care au ajuns la mine au fost Catinca și Calina, pe locul 8, Raluca și Florin, înaintea lor, au ajuns la mine, Ștefan și Alex, numai că le-am scăzut cele 7 minute de defecțiune tehnică, așa că au urcat un loc, sunt pe locul 6. Carmen și Olga sunt pe locul 7. Anda și Joseph sunt pe locul 5, Dan Alexa și Gabi, sunteți pe locul 4. Pe locul 2, Emil și Alejandro, pe locul 3n Alina și Cristina și imunitatea merge la Serghei și la Mara”, a anunțat gazda reality show-ului.

Astfel, Mara Bănică și Serghei Mizil au câștigat prima imunicate de la Asia Express - Drumul Eroilor, în ediția 2 din 8 septembrie 2025, spre surprinderea adversarilor.

„Tot ce credeam noi despre emisiune, că numai ăia atletici pot să câștige probe, uite că a fost alfel. Pentru noi a fost o lecție”, au spus Dan Alexa și Gabi Tamaș.

„Ne bucurăm că am demonstrat că lucrurile nu sunt așa în Asia Express și că suntem doi oameni puternici, care tragem și vom tage cât putem de acum înainte, să stăm cât mai mult”, au spus câștigătorii.

„Spiritul lui clar nu este de 70 de ani. Până la urmă, și el a dormit în aceleași condiții ca și noi, a căutat cazare, a cărat rucsacul. Eu sunt fascinat deja de el. Noi avem jumătate din anii lui. Respect 100%”, au comentat și Ștefan și Alex.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

colaj foto irina fodor si concurentii asia express 2025 la careu
+31
Mai multe fotografii

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

