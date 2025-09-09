Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 8 septembrie 2025. Concurenții s-au transformat în supereroi filipinezi. Cum s-au descurcat la probe

Asia Express - Drumul Eroilor a început în forță cu probe care au împins limitele concurenților. Echipele au intrat în vria cursei și deja au ieșit la iveală primele tensiuni. La finalul unei zile istovitoare, Irina Fodor a anunțat echipa care a obținut prima imunitate din sezonul 8.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 00:30 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 23:35

După o primă zi în care echipele s-au lovit de realitatea dură din Asia Express și a fost câștigat deja și primul Joker, Irina Fodor a dat startul cursei pentru prima imunitate de pe Drumul Eroilor. Gazda reality show-ului a împărțit fiecăruia mapa cu harta și banii pentru acest stage și le-a prezentat concurenților simbolul acestui sezon.

„Această insignă poate fi verde sau roșie. Este, de fapt, o medalie. Le veți vedea de câte ori o echipă este pe punctul de a pleca acasă. Ea poate fi salvată dacă această medalie este verde sau nu, dacă această medalie este roșie. Trebuie să vă mai spun că de fiecare dată când plecăm în cursă, trebuie să mai facem o probă, pentru a afla ordinea în care plecați în cursă”, a explicat

„Altă misiune. Asta mi-a lipsit”, a reacționat supărată Raluca Bădulescu, cea care deja își făcea calculele să părăsească emisiunea.

Citește și: De ce a ales Raluca Bădulescu să plece alături de fostul soț în Asia Express. Adevărul despre relația lor, deși sunt divorțați

Irina Fodor le-a explicat concurentilor Asia Espress 2025 și obiceiurile filipinezilor pentru a nu avea probleme cu localnicii. „Când găsiți o gazdă care e mai în vârstă decât voi, va trebui să le luați mâna și să o puneți la frunte. O să vă mai dau încă un pont. Când ajungeți la cazare ar fi bine să întrebați de niște eroi locali, Darna și Captain Barbell”, i-a mai informat aceasta.

Ce s-a întâmplat în a doua ediția, la Asia Express - Drumul Eroilor, din 8 septembrie 2025. Ce probe au primit concurenții

Pentru a afla ordinea în care echipele vor cursă, ei au fost nevoiți să folosească biciclete cu dinam. Câte un concurent din fiecare echipă a pedalat astfe încânt tableta cu toate informațiile, dar fără baterie să se aprindă.

În timp ce Mara Bănică și Serghei Mizil s-au descurcat foarte bine, alte echipe au întâmpinat greutăți. „El cum pedala repede-repede, fără să-și dea seama, a scos încărcătorul și dădea în gol, în continuu. Totuși, era o cursă, nu puteam să le zic. Ei ne-ar fi spus nouă?”, a spus jurnalista despre un adversar.

Mai mult echipa formată din Raluca Bădulescu și Florin Stamin a fost „sabotată” din interior, chiar de ea.

„Culmea e că el chiar poate, dar i-a picat pe cap un defect mare: eu”, a recunoscut aceasta.

Prima echipă care a reușit să deschidă tableta a fost cea formată din Alina Pușcău și Cristina Postu, urmată de Mara Bănică și Serghei Mizil, apoi Karmen Simionescu și Olga Barcari, urmate de Ștefan Floroaica și Alex Ion. Ei au fost urmați de Emil Rengle și Alejando, Catinca Roman și Calina, iar pe ultima poziție au fost Raluca Bădulescu și Florin Stamin.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din acest sezon

Rând pe rând, concurenții au pornit spre destinația unde urmau să își caute un loc de dormit, însă nu toți au avut la fel de mult noroc la autostop. Mara Bănică și Serghei Mizil au apelat la o strategie inedită și și-au asigurat cazarea încă de pe drum, după ce au apelat la șoferul care i-a luat.

Mai mult, atunci când acesta bărbatul le-a cerut mai multe informații despre ei, Serghei a spus că nu are conturi pe rețelele sociale, pentru a nu se da de gol cu stilul lui de viață. „Cartea pe care o jucăm e că nu are rețele sociale. E mai bătrân și nu știe”, a explicat Mara.

Apoi, echipele s-au cofruntat cu una dintre cele mai mari provocări de la Asia Express, cazarea. În timp ce unii au reușit să își găsească un loc de dormit de pe drum, alți conurenți s-au lovit de realitatea dură.

„Sărăcia nu are legură cu curățenia”, a spus Cristina Postu după ce ea și Alina Pușcău au ajuns într-o casă extrem de dezordonată, unde locuia un profesor alături de soția și fiica lor.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au hotătât să ia o scurtă pauză pentru a-și face curaj să caute cazare, însă locul în care au ajuns, nu-l vor uita prea ușor. Olga Barcari a izbucnit în lacimi și a fost extrem de emoționată după momentul în care un bărbat a acceptat să le primească în casa lui.

Dimineața i-a găsit pe concurenți pregătiți să plece în cursa spre prima imunitate de la Asia Express, sezonul 8 iar un mesaj de la Irina Fodor le-a dat primele indicații. Ei au pornit spre probă ținând cont de ordinea în care au ajuns, cu o seară în urmă, în Goa.

Întrecerea s-a încins încă de pe drum, când mai multe echipe s-au întâlnit în trafic și s-au depășit iar ordinea echipelor se schimba de la o clipă la alta. Emil Rengle și Alejandro au dat de un șofer de curse cu motocicleta care nu s-a dat înapoi de la cursă. Când erau pe cale să depășească alți concurenți, au fost nevoiți să oprească să alimenteze, unde au dat și de Gabi Tamaș și Dan Alexa.

„I-am prins din urmă, i-am depășit, apoi ne-au depășit ei, apoi am dat de un ambuteiaj”, au povestit ei.

„Am vrut să mă dau jos și să-i bat. Pentru că era să intrăm în ei”, s-a supărat Gabi Tamaș.

Ajunși la steag, concurenții au primit o listă cu fapte bune din care aveau de ales două misiuni, pentru a demonstra că sunt supereroi și să își primească costumele.

„Am pentru voi două costume de supereroi, dar trebuie să mă convingeți că le meritați. Pentru asta, faceți două dintre misiunile următoare și trimiteți-mi un video”, scria pe mission board. Printre acestea se aflau acțiuni precum: ajutați un copil sau un vârstinc să traverseze strada cărându-l în brațe, faceți rost de mâncare pentru căței și hrăniți doi sau faceți 3 copii fericiți, oferindu-le dulciuri.

Deși determinați să ajungă cât mai rapid la Irina Fodor în cursa pentru prima imunitate de la Asia Express, sezonul 8 mai multe echipe au fost întoarse din drum și au avut de repetat unele probe pentru că nu au citit bine misiunile. Mai mult, Dan Alexa și Gabi Tamaș au continuat să facă toată probele, deși puteau deja să treacă la următoarul task.

„Noi am pierdut mini 20 de minute, făcând 6 probe”, au spus aceștia.

Costumați în supereroii filipinezi, concurenții au pornit rând pe rând spre proba următoare. Primii ajunși la steag au fost Mara Bănică și Serghei Mizil. De asemenea, ei au avut de împărțit misiunile și pentru adversarii lor.

„Am vrut să dau la fete mai ușor și lui Alexa și lui Tamaș”, a spus jurnalista, însă Serghei a grăbit-o să nu mai facă strategii. „Eu nu m-am uitat pentru că dacă vom ajunge în finală, cu Dan și Tamaș, care ei sunt sportivi, te vor arde”, a adăugat acesta. În funcție de obiectele primite, și ceilalți concurenți au făcut livrările la adresa primită.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Vedetele au fost puse să spele rufe la lighean! Cum au reacționat

În grabă, concurenții au pornit spre prima imunitate de la Asia Express - Drumul Erolior, însă autostopul a fost o adevărat aventură. În timp ce Mara și Serghei au călătorit cu o ambulanță, Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost uimiți de gestul făcut de un șofer pentru ei. Bărbatul i i-a lăsat pe soția și bebelușui lui să plece pe joi pentru a-i duce pe sportivi la destinație.

„Eu n-aș fi făcut niciodată așa ceva”, a spus Dan Alexa.

În paralel, Anda Adam și soțul ei s-au chinuit să transporte obiectele primite. Nici Karmen și Olga nu s-au descurcat mai ușor și abia au reușit să pornească spre destinație. Presiunea probei și-a pus ampreta asupra echipelor, iar Anda Adam a răbufnit când a văzut că celelalte două fete sunt ajutate de un localnic.

„Ne-a picat fața. Anda care e tot fată cară mobilier de sufragerie. Anda cară 50-60 de kilograme, alte fete cară 5 kilograme.

După o zi istovitoare în care au făcut cunoștință cu cultura filipineză, toate echipele s-au întâlnit la careu cu Irina Fodor. Aceasta a anunțat ordinea în care au ajuns concurenții la ea, dar și cine a obținut prima imunitate de la Asia Express - Drumul Eroilor.

„O să încep de la sfârșitului clasamentului. Ultimele care au ajuns la mine au fost Catinca și Calina, pe locul 8, Raluca și Florin, înaintea lor, au ajuns la mine, Ștefan și Alex, numai că le-am scăzut cele 7 minute de defecțiune tehnică, așa că au urcat un loc, sunt pe locul 6. Carmen și Olga sunt pe locul 7. Anda și Joseph sunt pe locul 5, Dan Alexa și Gabi, sunteți pe locul 4. Pe locul 2, Emil și Alejandro, pe locul 3n Alina și Cristina și imunitatea merge la Serghei și la Mara”, a anunțat Irina.

„Tot ce credeam noi despre emisiune, că numai ăia atletici pot să câștige probe, uite că a fost alfel. Pentru noi a fost o lecție”, au spus Dan Alexa și Gabi Tamaș.

„Ne bucurăm că am demonstrat că lucrurile nu sunt așa în Asia Express și că suntem doi oameni puternici, care tragem și vom tage cât putem de acum înainte, să stăm cât mai mult”, au spus câștigătorii.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.

