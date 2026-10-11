Cine a câștigat amuleta la Asia Express și avantajul care poate schimba cursa. Echipa a primit un joker extrem de valoros

Echipa care a câștigat jocul de amuletă în ediția de pe 11 octombrie 2026 de Asia Express, a primit un joker care va fi foarte util în cursa pentru imunitate.

Cine a câștigat amuleta la Asia Express și avantajul care poate schimba cursa | Antena 1

La jocul pentru amuletă cele două echipe calificate au reușit să-i distreze pe jurați și pe spectatori cu reprezentațiile lor. Atât Mirela și Oana, cât și Valerie și Alex au adus pe scenă două momente care au făcut deliciul celor prezenți.

Juriul a fost format din Marius Damian și 4 chinezi, cunoscători ai Operei Sichuan.

În ediția de pe 11 octombrie 2026 jocul de amuletă are în centrul său una dintre cele mai fascinante tradiții ale regiunii: Opera Sichuan. Cunoscută pentru costumele elaborate, expresivitate și spectaculoasa artă a schimbării măștilor, aceasta pune echipele calificate în postura de a crea un spectacol de neuitat.

Cine a câștigat jocul de amuletă de la Asia Express. Echipa a primit un joker foarte valoros

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Cun scor de 3-2, echipa desemnată câștigătoare a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Pe lângă amuletă, cele două au primit și un joker care le va ajuta mai târziu în cursă. Oana a fost cea care a extras joker-ul și s-a dovedit a fi norocoasă: „Puteți avansa cu o poziție în clasament!”, este avantajul câștigat de Oana și Mirela.

„Sper să ne ajute, Oana! Și sper să știm când să-l folosim!”, a spus Mirela după ce a aflat ce joker au câștigat.

Etapa a șasea a competiției a adunat la start 6 echipe rămase în joc: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan și Valerie Lungu și Alex Gîlcă. La începutul sezonului 9 s-au mai aflat și: What’s UP și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă și Cheloo și Mihai Ban, care au fost eliminați.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY duminică de la 20:00 și luni, marți și miercuri de la 20:30.