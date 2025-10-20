Antena Căutare
Concurenții Asia Express devin fotografi în inima Vietnamului. Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență

Prima zi din cea de-a șaptea etapă a Asia Express – Drumul Eroilor a început într-o căldură aproape infernală, cu o competiție încinsă până la ultimul detaliu.

Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 12:09 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 12:12
Prima misiune îi poartă într-o zonă de coastă, acolo unde una dintre cele mai faimoase fotografii din istorie, realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea, surprinde un pescar vietnamez aruncând plasa | Antena 1

Jocul de amuletă s-a dovedit a fi unul plin de strategie și adrenalină, iar Ștefan și Alex au reușit să își mai adauge o victorie în palmares, câștigând o nouă amuletă.

În plus, cei doi au obținut și un Joker care le permite să lege la ochi un adversar în cursa pentru marea imunitate — un avantaj ce promite să schimbe dinamica etapelor următoare.

Asia Express - Drumul Eroilor, lider de audiență cu ediția de duminică, 19 octombrie 2025

Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență, atât la nivelul publicului comercial, cât şi pe segmentul urban.

Diseară, de la ora 20.30, la Antena 1, continuă aventura de pe Drumul Eroilor cu cel de-al doilea episod al etapei a șaptea din Asia Express, o ediție în care fotografia devine limbajul prin care concurenții descoperă sufletul Vietnamului.

Țara contrastelor și a culorilor vii, Vietnamul, a fost de-a lungul timpului, locul unor imagini emblematice care au făcut înconjurul lumii. În această ediție, concurenții sunt provocați să calce pe urmele acestor cadre legendare și să realizeze propriile fotografii – instantanee autentice care să surprindă povești de viață, muncă și tradiție.

Prima misiune îi poartă într-o zonă de coastă, acolo unde una dintre cele mai faimoase fotografii din istorie, realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea, surprinde un pescar vietnamez aruncând plasa.

Concurenții trebuie să reproducă această imagine, dar pentru a ajunge la perfecțiune, trebuie mai întâi să-l ajute pe pescar să-și încarce barca cu toate obiectele necesare. Abia după aceea vor învăța de la el tainele acestui gest simbolic și vor avea ocazia să recreeze fotografia, sub privirea exigentă a „judecătorului” lor.

A doua misiune îi duce pe concurenți în câmpurile de sare – unele dintre cele mai fotogenice locuri din Vietnam, dar și printre cele mai greu de îndurat. Sub un soare arzător și într-o căldură infernală, echipele trebuie să descopere realitatea dură a celor care muncesc acolo pentru mai puțin de un euro pe zi.

După ce vor trece prin etapele acestei munci, concurenții vor putea surprinde în imagini portretul autentic al celor care dau formă sării cu mâinile lor – o fotografie care vorbește despre forță, demnitate și rezistență. Cum se vor descurca aceştia, rămâne de văzut diseară, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

