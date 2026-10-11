Concurenții Asia Express, puși să mănânce scorpioni prăjiți și larve! Reacțiile lor au spus totul: „Am simțit că mor”

În ediția de Asia Express de pe 11 octombrie 2026, concurenții de pe Drumul Mătăsii au avut parte de o provocare culinară.

Înainte de a începe misiunea la Juxiang Orange Farm, concurenții Asia Express au avut de mâncat conținutul cutiei pe care o cărau. După ce au deschis cutia, echipele au constatat cu stupoare că aveau scorpion prăjit și larve la meniu.

În timp ce unii au descris scorpionul ca fiind cel mai rău lucru pe care l-au mâncat vreodată, alții au spus că e ca un chips nu au întâmpinat probleme în a-l consuma. Gabi Torje a mâncat rapid conținutul cutiei, care pentru el avea gust de grătar, iar Mirela Vaida nu a simțit niciun disconfort. Oana, Loredana și Valerie, s-au numărat printre concurentele care au trecut cu greu de această probă culinară.

Concurenții Asia Express au mâncat scorpioni prăjiți și larve. Cum au reacționat când au gustat „delicatesele”: „Am simțit că mor”

„Scorpionul meu avea un pateu amar! Și mai avea și crusta! Zici că mâncam pietre!”, a spus Alex Gîlcă.

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„Îmi tremură corpul. Ceva rău! E oribil! Cel mai urât lucru”, a spus Loredana Chivu

„Toată lumea mănâncă ceva și se strâmbă! Eu nu pot să mănânc! Am început să urlu”, a spus Mirela Vaida, căreia în cele din urmă nu i s-a părut atât de rău la gust: „Am văzut că n-are gust și miros. Era bine prăjit și uscat. Am ajuns să-l iau ca pe o delicatesă și să spun că eu mănânc scorpion pe pâine”.

„Un gust de cauciuc. Am simțit că mor! Mi s-au întors toate invers! Eu ceva mai oribil n-am mâncat în viața mea”, a spus Oana Tomoiagă în ediția de Asia Express de pe 11 octombrie, show care face parte din programul TV Antena 1.

Etapa a șasea a competiției a adunat la start 6 echipe rămase în joc: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan și Valerie Lungu și Alex Gîlcă. La începutul sezonului 9 s-au mai aflat și: What’s UP și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă și Cheloo și Mihai Ban, care au fost eliminați.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY duminică de la 20:00 și luni, marți și miercuri de la 20:30.